ГЕРБ с нови обяснения защо спасява Благомир Коцев

ГЕРБ даде брифинг след заседание на Изпълнителната си комисия, за да изложи нови обяснения защо спасява подсъдимия за мащабна корупция варненски кмет Благомир Коцев.

На свое заседание ИК на ГЕРБ, след консултации с лидера на партията Бойко Борисов, взе единодушно решение да помоли членовете на ОИК във Варна, които са от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняването на кмета на Варна, съобщи пред журналисти в централата на ГЕРБ депутатът Костадин Ангелов.

„С това даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се стреми в служебни победи. Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, добави той.

На свой ред колегата му Тома Биков заяви, че квотата на ГЕРБ е осем души от 18.

„Тя е блокираща квота. Без нашите гласове не може да се взима такова решение. Ако има проблеми, тези решения трябва да се взимат от съда, а не с участието на наши представители, за да се каже после, че управляваме Варна през задния вход.

Смятаме, че е по-добре да се явим на редовни избори и да ги спечелим, защото Варна се управлява зле, по мнението на много хора.

За нас тази ситуация е в ръцете на съдебната власт, а не в ръцете на представителите на различните политически сили“, подчерта той.

„Ако съдебната власт прецени, че Благомир Коцев е нарушил закона, нека да стане по този начин. Не искаме да бъдем въвличани в политически спорове как се спира властта в един от най-големите градове на България и да го героизираме.

Смятам, че не трябва да даваме никакъв аргумент на хора, които са нарушавали закона, да подменят легитимно темата с това, че сме сменя демократичния избор с друг начин на взимане на решения.

Коцев нека да е кмет на Варна. Ако варненци са доволни от него, да го избират отново и отново.

Няма да заложим нито капка от нашия политически авторитет, за да бъдем обвинявани, че използваме нелегитимни цели, за да сменяме инструментариума на властта.

Ако Коцев е легитимният кмет на Варна, нека да остане, ако е нарушил закона – това не е преценка на политиците“, подчерта Владислав Горанов.

