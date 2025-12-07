Обвиняемият за корупция Благомир Коцев скача за президент

Обвиняемият за тежка корупция Благомир Коцев се разкри - ще играе за президент. Коцев обяви днес, че би се кандидатирал за "Дондуков" 2, ако протестният площад го пожелае. Това съобщи самият той в предаването "На фокус" по Нова телевизия.

Да бъде издигнат от ПП-ДБ се заговори по време на продължилия над 4 месеца арест. Запитан от водещата Лора Крумова би ли се кандидатирал, той отговори, че първи приоритет му е семейството, после проблемите на Варна. Но добави: "Всички тези хора, които излязоха и ме подкрепиха - ако цялата тази енергия поставя нещата по този начин, аз съм отговорен човек, ако трябва да откликна на всичко това, аз ще го направя".

