Изненада: Нов играч влиза в битката за президентския вот
Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
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Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
Сиди видя провал на старите опозиционни мрежи, а спорът за Струмяни показа колко ожесточена ще бъде президентската кампания
15 месеца инициативен комитет работи по кандидатурата
Големият дебат в момента не е ляво срещу дясно, а сблъсъкът на ценности – между неолиберализма и европейския консерватизъм, каза Стойчо Стойчев
Решението да се кандидатирам за президент отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, каза бившият премиер
Решението е на БЗНС, земеделците започват разговори за подкрепа
Лидерът на ДСБ заяви, че се подготвя инициативен комитет, който да издигне бившия служебен премиер
Варненският кмет се разкри
Това трябваше да стане на 13 февруари, но разрушителните земетресения попречиха
"Въпросът с кого ще се яви БСП на президентски избори ще се реши на вътрешнопартиен референдум. Според мен трябва да търсим широко обединение в ляво....
Милиардерът залага на страха от имиграцията, Хилари губи сред младите и жените Реванш на ексцентричния милиардер Доналд Тръмп за неуспеха в Айова, къ...
Собственикът на студио за татуировки обяви, че ще направи безплатна татуировка на всеки, който подкрепи кандидатът за президент на Републиканците Дона...
Не сондирам мнение за собствена кандидатура за президент. Това каза президентът с два мандата Георги Първанов в предаването „Лице в лице" по bTV. По...
СДС ще има решаваща роля за издигането на кандидата на Реформаторски блок (РБ) за президент. Това стана ясно от думите на вицепремиера Меглена Кунева...