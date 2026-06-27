Изненада вдясно. Скандален кандидат за президент

Вдясно стана още по-горещо. Докато ПП-ДБ са се хванали за косите заради Андрей Гюров, БЗНС се вклини рязко в пазарлъците, издигайки Николай Ненчев за кандидат-президент. Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов" 2 е номиниран по решение на Управителният съвет на БЗНС, съобщиха от партията. Мотивът им да заложат на своя бивш лидер е, че били налице заплахи пред финансовата стабилност и пред европейската ориентация на страната.

От ръководството на земеделската партия изтъкват още необходимостта "демократичната общност да се обедини около силна кандидатура на предстоящите президентски избори".

Ненчев ще провежда и разговори с политически сили от демократичната общност за обща кандидат-президентска двойка, която да не е свързана "с наследниците на БКП и репресивния апарат на ДС", съобщават още от БЗНС.

Ненчев беше председател на партията до 2022 г., а през 2024 г. беше назначен за пълномощен министър на България в Украйна от служебния премиер Димитър Главчев. Тогава Радев призова външното ни министерство да спазва Конституцията, а Министерският съвет да предложи кандидат с доказани качества. Пръв за това, че Николай Ненчев ще бъде новият български посланик в Киев съобщи Соломон Паси.

Новината предизвика остра реакция от тогавашния президент Румен Радев, който напомни, че назначаването на посланици се извършва с президентски указ, както и че по време на кабинета "Денков-Габриел" настойчиво му е предлагано да назначи Ненчев за посланик.

Той призова Външно министерство да спазва Конституцията, а МС да предложи кандидат с доказани качества. В отговор служебният премиер Димитър Главчев, който беше едновременно с това и външен министър, каза, че не е необходим указ, тъй като кабинетът му не изпраща Ненчев за титуляр.

"Не сме предлагали нито един извънреден и пълномощен посланик за потвърждаване с указ от президента, водени от разбирането, че на служебното правителство не му е работа да назначава такива посланици по тази процедура", каза тогава Главчев. Той обясни, че са направили конкурс за временно управляващ мисията ни в Украйна, на който се е явил Николай Ненчев и го е спечелил.

По-късно вече, след като Ненчев пое ръководството на посолството, избухна и скандал, свързан със служителка на мисията ни в Киев. Украинка се оплака в писмо до МВнР от непристойно поведение на изпратения за дипломат с намеци спрямо нея. Ненчев беше отзован в родината през 2025 г.

За негово вице от БЗНС предлагат бившата журналистка Цвета Кирилова, която направи гражданско сдружение "Азбукари", което развива културна дейност.

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