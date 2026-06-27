Война за Гюров. ПП и ДБ се хванаха за гушите (СНИМКИ)

Истинска война за Андрей Гюров се води в средите на умните и красивите. "Продължаваме промяната" и "Демократична България" се хванаха за гушите. И поводът е дали Гюров ще е кандидатурата им за президент. Най яростният защитник на Гюров стана Ивайло Мирчев. Той не пропуска повод да заяви, че по-добър кандидат за десните няма. "Промяната" пък са бесни, че ДБ им взема кандидата.

Лют скандал гърми от вчера заради открадната фейсбук група. ПИК съобщи, че лично Швайло Мирчев е сменил името на групата, създадена на 15 юли 2021 г. в подкрепа на Кирил Петков, за да я превърне в предизборен щаб на Андрей Гюров.

Тази постъпка предизвика масово възмущение не само от страна на хората, които до този момент са поддържали общността, а и от симпатизанти на "Продължаваме промяната".

Групата е изключително примамлива, тъй като в нея членуват близо 45 хиляди души. Те пък се почувстваха употребени за тиракатлъшките приоми на Мирчев и опита Гюров да бъде представен за пред общестното като човек с масове подкрепа в социалната мрежа. В ДБ също започнали да ръмжат срещу едноличните решения за политическия щурмовак.

Скандалът с промененото име на групата влезе и в "Офанзива" на Нова тв, когато водещият Любо Огнянов директно попита за това другия съпредседател на ДБ Божидар Божанов. Депутатът видимо се притесни и единственото, което каза, бе, че е несериозно да коментират фейсбук групи.

Гюров сам ще реши дали да се кандидатира, смънка Божанов и допълни, че повече не би желал да коментира. От което стана ясно, че и в самата Демократична България има разнобой по темата. Божанов не можела и думичка да каже дали избягалият от МВР Георги Кандев ще е кандидатът за вицепрезидент до Гюров.

В същото време във фейсбук има поне две големи пропагандни групи, които лобират за Гюров и по най-тролски начин хейтят властта. Самият бивш премиер пък пуска в собствения си фейсбук режисирани снимки в президентски стил.

В края на мандата му като служебен министър-председател стана ясно, че Гюров е имал армия от фотографи и инфлуенсъри, които да го снимат професионално, за да има ТикТок имидж и да се харесва на младите.

В едната група се появи снимка на Кандев като Батман и предизборен плакат на двамата с Гюров.

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