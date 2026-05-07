Гюров се качи на F-16, но катастрофира в социалните мрежи

Служебният премиер Андрей Гюров слиза от политическата сцена, но продължава да е безспорния хит в социалните мрежи.

На изпроводяк, неговата авантюра с F-16 предизвика смях през сълзи в безкраен поток от коментари в социалните групи.

Едни го молят да отлети на Марс, други го сравняват с Гагарин, трети чакат включване и от „Джирото“.

Ето и най-цветните коментари за ТопГън премиера:

Стефка: Довиждане, Гюров! И днес е най-щастливия ден, когато ти ще си далеч от мен!!!

Отегчен: Тик ток мен! Няма ли край вече този цирк? Излагаме се, бре хора!

Бай Орги: Този льотчик, да не би да се кани да излети към президентството?

Нецензурен: Някои вдигат самолета, други само се качват на него. Ех, Гюров!

Вълчак: Качвайте го на самолета и право към фронта в Украйна. Там ще свърши поне нещо.

Пилота: Гюров е бг Га-га-рин!

Тричков: Да отлита…

Смелчага: Да отлита, но самолета да остави ! Сума ти пари ни струва и не е той последния да се снима с него.

Джордж: Малко в повече ми идват пилотите, сър!

Лена: Той си летя в розовите облаци през цялото време, докато премиерстваше. С нулев принос е за каквото и да било, освен инфлацията.

Песимист: Дрон за 3000 долара ще го приключи за 10 мин, но дълговете, дето ги взе, докато беше премиер, ще ги плащаме, докато сме живи!

Демократ: Ето това е разликата, другарке. Гюров, русофоб, лети с Ф-16. Волен Сидеров, русофил, лежи пиян в храстите.

Безгрижни сме: След като Гюров се качи на изтребител, Радев трябва да се снима като управител на голф игрище.

Пица с кристали: Гюров е последният от ППДБ, който се докосва до власт. Нека се порадва!

Гюро Михайлов: Най-сетне дойде денят, в който да кажа: Господин за един ден – това е наш Гюро.

Асеня: След изтребителя, Пеевски го чака да го качи на Фалкона…

Джиросан: А в петък ще го снимат как се бута в „Джирото“!

Куче касичка: Играе си момченцето, готви се за кандидат-президент.

Несъгласен: По-скоро се готви за космонавт! Мъск ще го праща на Марс с първия полет!

Росана: Само като Статуя на свободата още не се е снимал…

Бербов: Гюров, не излитай! С кого ще ритам?

