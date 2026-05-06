Аделина Радева: Срещнах мъжа си в ресторант преди 20 години

Любовта на водещата от БНТ Аделина Радева и режисьора Борис Радев започва преди 20 години в софийски ресторант след среща с общи приятели, а днес двамата продължават да са не само семейство, но и най-строгите критици един на друг. Журналистката признава, че именно съпругът й често я съветва да „обира“ емоциите си на екран, макар според него най-голямата й сила да е в напрегнатите и непредвидими ситуации на живо, пише "Супер магазин".

Двамата имат 18-годишен син Андрей, който е поел по съвсем различен път от този на известните си родители. Младежът учи фотография, увлича се по спортната фотография, снима футболни мачове и вече печели конкурси със свои кадри. Аделина Радева признава, че за нея най-важната задача като родител е да възпита добър и достоен човек въпреки „суровата действителност“ навън.

Телевизионната водеща разказва и любопитен спомен от детството си – като малка била омагьосана от атмосферата на Централна гара в София и мечтаела да е гласът, който обявява пристигащите и заминаващите влакове. По-късно срещите с репортери от БНР край училището й запалват страстта към журналистиката, която се превръща в нейна съдба. Започва кариерата си още като ученичка в радио ФМ+, а днес е едно от най-разпознаваемите лица на БНТ. Зад спокойния й екранен образ стоят години работа в България и Гърция, престижни телевизионни проекти и живот, свързан с изкуството и театъра.

Казва, че е християнка и това, което прави преди ефир, е да се помоли. Според Аделина Радева днешното политическо говорене е пряко отражение на образованието и възпитанието в обществото. Тя смята, че животът се е „компресирал“ до такава степен, че решенията се взимат все по-бързо, а това неминуемо води до повече грешки и до навлизането на все по-неподготвени хора в политиката.

Журналистката е убедена, че честите избори у нас са ясен знак колко ускорено се развиват процесите в държавата. По думите й днес една политическа грешка много бързо се забравя, защото почти веднага е заменена от следващата, а обществото вече очаква мигновени резултати от всяко действие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com