Човек на Радев разкри първото решение на новия кабинет

С овладяването на галопиращите цени ще са свързани първите решения на кабинета "Радев". Това съобщи днес пред журналисти зам.-председателят на Народното събрание Иван Ангелов.

От "Прогресивна България" ще предприемат всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, категоричен бе Ангелов.

"Заставаме зад думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията си за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна и във всяка една част от социално-икономическия живот на страната", допълни зам.-председателят на НС.

По отношение на евентуалното увеличаване на държавния дълг, Ангелов посочи, че страната се намира в тежка фискална ситуация.

„Имаме информация, че към 31 март бюджетният дефицит е рекордно висок, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата“, каза той и допълни, че новото управление ще трябва да „гаси пожари, вместо да се развива спокойно“.

На въпрос дали ще продължим да бъдем в дългова криза с постоянно теглене на нови заеми, Ангелов каза, че трябва да се направи анализ. „Трудно можете да очаквате от мен конкретен отговор „да“ или „не“. Нека направим разумен анализ и съвсем скоро ще видите всички мерки и ще ги усетите", заяви той.

