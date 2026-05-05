Анализатори: Кабинет на Радев ще внесе спокойствие и дисциплина

Анализатори в ефира на бТВ очертаха позитивни очаквания за предстоящото управление на „Прогресивна България“ с Румен Радев начело. Според тях страната навлиза в етап на по-голяма стабилност, контрол върху разходите и по-ясна политическа линия.

Очакванията са за кабинет, който ще получи не само парламентарна подкрепа, но и по-широко одобрение в обществото. Акцентът пада върху дисциплина, ефективност и прекратяване на дългогодишни негативни практики.

Журналистът Валерия Велева заяви, че основните фигури в бъдещото управление вече са ясни и че се очаква ясно структурирано правителство. По думите й бъдещите управляващи са заявили курс към оптимизация на държавните разходи и ограничаване на раздутата администрация.

„Ще видим едно правителство на свиване на разходите и раздутата администрация. Правителството ще мине без проблем в парламента, но ще получи сериозна подкрепа извън управляващата партия“, коментира тя.

Велева подчерта, че се върви към нормализиране на политическия тон и начина, по който се обсъждат министрите. Според нея ключов момент ще бъде първото изявление на Румен Радев като премиер, което ще очертае перспективата пред управлението. „Това ще бъде друг тип управление - на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали. Ще видим един стегнат екип. Радев разчисти терена и остава само той и партията, която ще гради“, посочи тя.

Велева добави още, че промяната във ВСС може да бъде реализирана с подкрепата на ГЕРБ и ДПС.

По думите й консултациите с политическите сили ще се проведат ударно още днес от президента Илияна Йотова, което отваря възможност 107-ото правителство да положи клетва още в петък. Тя отбеляза, че вече се завъртат имена за ключови постове, които не са били опровергани, което подсказва, че структурата на кабинета е в напреднала фаза.

Според Велева обаче не бива да се очаква бързо изчезване на т.нар. олигархичен модел, тъй като той се адаптира към всяка власт. „Той много лесно се преформатира и преустройва и в момента виждаме, че вече се е устроил към Радев. Олигархичният модел го има навсякъде - в САЩ, Русия, Китай“, посочи тя.

Пиар експертът Мажд Алгафари също акцентира върху очакваната финансова дисциплина и необходимостта от спиране на утвърдени негативни модели. Според него основен приоритет ще бъде оптимизирането на разходите и прекратяването на неефективни схеми. „Тези схеми трябва да бъдат спрени и моделът трябва да спре. Спре ли, тогава ще има пари, но бюджетът е в катастрофално състояние“, заяви той.

Алгафари подчерта, че Радев се отличава със стриктно спазване на закона и институционален подход към управлението. „Чест му прави на Радев, че спазва законите, барабар със запетайките. Законите ще бъдат такива, че те ще бъдат народни. Всеки, който иска да участва в обществена поръчка, ще може да го направи без всичко това, което беше едно време“, заяви той. Според него новото управление ще сложи край на агресивния тон в политиката. „Тази простащина, която беше в парламента - това й беше. Сега ще спре“, допълни Алгафари.

И двамата анализатори са единодушни, че управлението на Прогресивна България със Румен Радев начело влиза със заявка за по-голяма стабилност, дисциплина и по-ясни правила, като основното изпитание ще бъде възстановяването на баланса в публичните финанси и ограничаването на натрупаните системни проблеми.

