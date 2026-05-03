Ето кога ще имаме правителство и кой ще е следващият премиер на България

Надявам се правителство да има до края на седмицата - до петък, не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове, но аз съдя по темповете на подготовка, заяви в интервю пред БНР Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България".

"Прогресивна България" подготвят система за проследимост на цените и надценките. Ако надценката е до 15%, значи е в границите на допустимото. Ако е 25% и нагоре се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки.

От "Прогресивна България" по-рано потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова.

"Ако приемем инфлацията с приемане на еврото без подготовка, голяма част от причините е вдигане на горивата и войната в Близкия Изток. Причините са външни и трябва да се използват всички резерви на системата. Засега само 20 евро не е лошо, но е рязко недостатъчно. А може да има система на проследимост на цените, откъде идват големите надценки. Докладът на КЗК показва къде да се натисне. Работим върху система за проследимост на цените и до 2 -3 месеца да заработи. Да знаеш за всеки хранител продукт, кой, колко качва, ако 15% е нормално, като е 25% светва в червено и да се провери как се прави", обясни Кутев за първите, спешни мерки за справяне с инфлацията.

Според него е необходим пазарен механизъм да се регулират тези печалби в криза.

Той посочи, че едно от първите неща на мнозинството е да въведе бюджет за 2026 г.:

"Пуснали сме въпросите още преди създаването на правителството, за да имаме данните и бързо да направим анализ на финансовото състояние на държавата. Искаме да видим двата бюджета – на държавата и на НЗОК, какво е изпълнението. Ясно е, че българското общество е изправено пред икономически трудности, независимо войната продължи в Иран. И ние трябва да отговорим адекватно на социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Кризата предполага повече разходи в бюджета. Няма да подценим социалната част. Факт е, че всичко поскъпнало двойно. Хората не издържат, особено с храните и трябват спешни мерки, за да се удържи инфлацията и да се подпомогнат най-засегнатите групи. В каква рамка ще бъде това, зависи от реалното състояние на бюджета."

Кутев се надява, че партиите, заявили подкрепа за избора на нов ВСС, няма да се оттеглят, тъй като трябва конституционно мнозинство. И се надява промените да станат бързо.

"Очаквам до края на лятната почивка да имаме реално работещи институции. Това означава, че това е срокът за изтеклите мандати на други институции – например ДАНС, те ще станат по-бързо, защото не се изисква конституционно мнозинство. Видяхте, че бързо се избра председател на НС, няма да има проблеми при избор на правителство. Дали избирателите ни имат пълно доверие, не е ясно, но те ни го дадоха, което ни задължава да направим тези промени бързо", коментира Кутев.

За промени в Конституцията той сподели, че се надява да имат мнозинство първо за нов ВСС, а след това и Конституцията, което е по-сложен въпрос:

"Мисля, че ще намерим подкрепа за отпадане на домовата книга и ограничаване на президент правомощия. А дали ще има други е по-сложно. Мисля, че Конституцията от 90-те години беше добра, балансирана и добре направена - по европейски образец от хора наистина конституционалисти. Според мен връщането на старата Конституция стои на дневен ред и е възможно, но ще е трудно, и е въпрос на преговори."

В "Неделя 150" Антон Кутев коментира темата за войната в Украйна, както и поведението на ЕС и ЕК, и призна, че той лично има проблем с европейската администрация, защото тя лъже избирателите.

"Аз имам проблем с европейската администрация, която ми казва, че ще даде 90 млрд. евро на Украйна като заем. И тези пари ще се върнат, когато Русия изплати репарации! Айде да помисли, кога Русия ще изплати репарации на Украйна? Няма видимост, че Украйна ще получи репарации от Русия! А ЕК ни лъже! Защо не ни каже, че ние подаряваме 90 млрд. евро, което ще е честно. Защо ни лъже и не смятам, че е често към мен като европейски гражданин."

Той е убеден, бе България трябва да работим, за да гарантираме трайния мир на Европа. "Справедливостта трябва първо да бъде към нашите граждани, защото те ни избират. Знам, че всяка човешка смърт ме намалява, това ми е ясно, но политическият принцип е ние да защитаваме интересите на българските граждани. И сме длъжни да го правим на европейко и местно ниво", каза още Кутев, говорител на служебния кабинет на Стефан Янев.

