Депутат от ПБ иска спешни промени за хората със увреждания

Народният представител от „Прогресивна България“ Иван Янев постави темата за достъпната среда в центъра на общественото внимание, след като влезе в Народното събрание със своето куче-водач Роувър. Появата му бързо се превърна в символ на промяна и предизвика реакции както сред гражданите, така и в институциите.

Според него реалните решения за хората със зрителни увреждания често не изискват сериозни средства, а по-добра организация и контрол. Темата вече се очертава като политически приоритет с потенциал за конкретни законодателни действия.

„Много от нещата, които улесняват достъпната среда, не изискват средства, а по-добра организация“, заяви Иван Янев пред бТВ. Той даде конкретни примери с градския транспорт, където съществуващите аудиосистеми често не се използват. „Автобусите, трамваите и тролеите имат системи, но някои от тях са изключени, а външните говорители не съобщават номерата“, добави той.

По думите му проблемът започва още на ниво проектиране. „Когато се правят ремонти или нови обекти, изискванията за достъпност трябва да се спазват още в проекта“, подчерта Янев. Той отбеляза, че същият проблем се наблюдава и при асансьорите - модерни съоръжения със функции за гласово известяване често работят без тях.

Янев вижда реална възможност за промяна чрез политическата си роля. „Това, което предстои, дава шанс да се случат качествени промени за хората със зрителни увреждания“, каза той. Според него подобряването на достъпността ще има ефект не само за хората със увреждания, но и за възрастните и за посетителите на големите градове.

Снимка: бТВ

Присъствието на кучето-водач Роувър също се превърна в обществен феномен. Янев разказа, че често хора го спират на улицата и в метрото, а други собственици на кучета дори представят любимците си на „кучето-звезда“. Освен символ на каузата, Роувър се превърна и в част от политическото послание.

„С Роувър ще бъдем защитници и на правата на животните“, заяви Иван Янев, като подчерта, че темата за достъпността е свързана с по-широк въпрос за отношението на обществото. Той допълни, че промяната изисква не само решения на институциите, но и нов начин на мислене.

Личната история на депутата също стои зад неговата кауза. Той разказа за детски инцидент, довел до загуба на зрението му, за обучението си в специализирано училище и за трудния път до образованието и професионалната реализация. Днес той заявява, че целта му е една - да направи ежедневието по-достъпно за всички, които срещат подобни трудности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com