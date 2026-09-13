Депутат от ПБ иска спешни промени за хората със увреждания
Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
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Иван Янев и кучето Роувър привлякоха внимание към системни проблеми в достъпната среда
БСП - Благоевград организира благотворителен концерт в помощ на незрящ студент от Югозападния университет „Неофит Рилски". Средствата целят да подпомо...
Незрящият плевенчанин Венцислав Иванов бе нападнат жестоко от кучето на бивш полицай. Огромната каракачанска овчарка се нахвърлила върху инвалида и че...
Незрящ американец прогледна благодарение на роборизирани изкуствени очи. Алън Здерат успя да види за пръв път съпругата си, след 10 години слепота. Л...
Благоевград. Глобиха незрящ човек, паркирал на място, което не е за инвалиди, тъй като инвалидните места били заети от здрави хора, съобщи Нова телеви...
Добрич. Незращият Владин Бенков от Добрич започна ефективна гладна стачка. „Действието ми е акт на несъгласие и настоявам за оставка на правителството...