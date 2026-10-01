Смразяващи разкрития за покушителя на Филипов

Задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов - Славчо Мегеров, има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства. Това разкри вътрешният министър Иван Демерджиев. Той разясни, че става дума за поредица от грабежи през годините, сред които на банкомат и на златарски ателиета. Един от най-големите удари е през 2026 г., когато Славчо Мегеров е установен като съпричастно лице при извършване на кражба инвестиционно злато в особено големи размери в Пловдив. Не е известно дали се извършват активни действия по този случай, подчерта Демерджиев.

Министърът също така отбеляза, че Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба - 11 месеца затвор.

В кулоарите на Народното събрание Демерджиев беше категоричен, че за пръв път са разкрили показно убийство, а в парламентарна зала е коментирано, че има общо 167 неразкрити. “Държавата се завръща”, беше категоричен той.

Министърът каза още, че Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация.