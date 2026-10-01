Първи думи от ПИМК след смъртта на Филипов

Компаниите от групата на „ПИМК Холдинг“ продължават работата си без промяна след убийството на собственика им Илиян Филипов. Това се посочва в позиция на ръководството, адресирана до клиенти, доставчици, партньори и приятели на групата.

От компанията благодарят за подкрепата и съпричастността след загубата на Филипов и уверяват, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени според договореното, предава bTV.

„Всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет“, посочват от ПИМК.

Според ръководството текущите проекти и услуги продължават без прекъсване, а компаниите са финансово стабилни. Ръководните екипи и служителите остават на работните си места и са на разположение на партньорите по всички текущи въпроси.

От ПИМК заявяват, че ще продължат дейността си с „отговорността и професионализма“, на които клиентите и партньорите им разчитат.

Позицията идва след убийството на 30 септември на Илиян Филипов, който беше собственик на „ПИМК“ и свързван с редица бизнеси в транспортния и строителния сектор, както и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).