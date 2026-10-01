Асен Ненчев пое Българската агенция за инвестиции

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Той поема поста със заповед на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като назначението влиза в сила от днес. Ненчев идва с над 20 години професионален опит в България и Великобритания, а една от първите му заявени цели е по-активното представяне на страната пред международните инвеститори.

Опит в Лондон и България

Асен Ненчев е магистър по мениджмънт от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London. Дипломната му работа е посветена на преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж.

Професионалният му път включва работа на висши позиции в публичния и частния сектор, както и участие в управителни и надзорни органи. Основните му области на опит са корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията, инвестициите и стратегическото развитие.

Работил е за международни финансови компании

Кариерата на Ненчев включва работа в Лондон за международни финансови институции, сред които Merrill Lynch и Société Générale. В България той е бил изпълнителен директор на „София Тех Парк“, където е отговарял за управлението и развитието на организацията и за основните й стратегически направления.

Той има опит и в разработването и управлението на стратегически инвестиционни проекти, както и във финансовото и корпоративното управление.

Да представяме България по възможно най-добрия начин

При встъпването си в длъжност Ненчев постави привличането на повече инвестиции като водеща задача пред Българската агенция за инвестиции.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел“, заяви той.

По думите му задачата е да бъде надградено постигнатото до момента и България да продължи да развива позициите си като привлекателна дестинация за международен капитал.

„Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции“, каза още новият изпълнителен директор.

Ненчев поема поста от Ангел Иванов, който изпълняваше длъжността временно. Основната задача пред новото ръководство на БАИ ще бъде да подпомага привличането и реализацията на инвестиционни проекти и да представя възможностите на България пред чуждестранния бизнес.