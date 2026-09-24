Световен гигант иска да купи много успешна българска компания

Една от най-големите сделки с българска технологична компания влиза в решаваща фаза. Световният енергиен гигант Schneider Electric обяви намерение да отправи доброволно търгово предложение за придобиване на Shelly Group при оценка на дружеството от 1,2 млрд. евро. Цената ще бъде 70 евро за акция, а двамата основатели на Shelly - Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които заедно контролират около 57% от капитала, са постигнали договорености да продадат участията си при определени условия. Целта на Schneider Electric е в крайна сметка да придобие пълна собственост върху българската компания.

Офертата е 70 евро на акция

Schneider Electric съобщи на 24 септември, че е постигнало споразумение със Shelly Group и двамата й основатели за планираното придобиване. Shelly е български доставчик на решения за интернет на нещата - IoT, управление на енергията и интелигентни сгради, а интересът към нея не е изненадващ. Още на 29 юли компанията официално потвърди, че води предварителни разговори със Schneider Electric за евентуално търгово предложение, без тогава да има сигурност дали сделка ще бъде постигната.

Сега параметрите вече са конкретни. Schneider Electric ще предложи по 70 евро в брой за всяка акция на Shelly, която не се притежава от предложителя. Формално доброволното търгово предложение ще бъде отправено чрез SE 2026 A - дъщерно дружество от групата на Schneider Electric.

Офертата ще бъде обвързана с много висок минимален праг - Schneider Electric трябва да достигне над 95% от акциите с право на глас. Само ако този праг бъде достигнат или надвишен, предложението ще бъде успешно. Това ще позволи на купувача впоследствие да пристъпи към принудително изкупуване на акциите на останалите миноритарни акционери и в крайна сметка да придобие 100% от Shelly.

27% премия спрямо цената преди слуховете

Предлаганите 70 евро за акция са с около 27% над референтната цена преди появата на първата пазарна информация за евентуална сделка. За целите на търговите предложения в България тази референтна цена представлява шестмесечната среднопретеглена спрямо обема на търговията цена - VWAP, на пазара, на който акциите са най-активно търгувани.

Пазарните слухове за интереса на Schneider Electric се появиха на 29 юли. Изчислената към предходния борсов ден - 28 юли, незасегната от тази информация референтна цена е била 55,2 евро на акция. Спрямо нея офертата от 70 евро носи премия от 27%.

Към 23 септември шестмесечната референтна цена вече е 57,5 евро на акция. Спрямо нея предложението е с около 22% по-високо. Важно е да се прави разлика между тази регулаторна референтна цена и моментната борсова котировка на акциите.

Основателите застават зад сделката

Ключът към придобиването е позицията на двамата основатели. Димитър Димитров притежава приблизително 29% от капитала на Shelly и се очаква да приеме търговото предложение за своите акции. Сделката обаче няма да сложи край на връзката му с бизнеса - предвижда се той да реинвестира част от получените средства съвместно със Schneider Electric за период от поне три години.

При Светлин Тодоров механизмът е различен. Той притежава лично и чрез своето дружество Salisto Holdings приблизително 28% от капитала. Schneider Electric се е договорило първоначално да придобие пакет от 5%, който не осигурява контрол, а след получаване на необходимите разрешения за концентрацията - още около 23%.

Има обаче важно условие - тези придобивания на дела на Тодоров ще бъдат отменени, ако самото търгово предложение не приключи успешно. Така цялата конструкция е обвързана с достигането на необходимия праг и приключването на общата сделка.

Shelly подкрепя предложението

Самата Shelly Group е приветствала планираната сделка и се е договорила за основните условия, при които е готова да съдейства за осъществяването на търговото предложение.

На базата на наличната към момента информация Съветът на директорите е изразил предварително становище, че оферта от Schneider Electric при цена от 70 евро на акция би била в интерес на дружеството, неговите акционери, служители и останалите заинтересовани страни.

За акционерите успешното предложение означава възможност да продадат акциите си срещу предварително определена парична цена, вместо да останат изложени на бъдещите колебания на борсовата котировка.

Залогът е значителен и заради растежа на самата Shelly. За първите шест месеца на 2026 г. групата отчете приходи от 68,3 млн. евро - ръст от 26,5% на годишна база. Оперативната печалба EBIT нарасна с 45,6% до 17,7 млн. евро, а нетната печалба - с 51,4% до 15,4 млн. евро. Компанията има 2,9 млн. активни потребители на Shelly Cloud и продава продуктите си в повече от 100 държави. Акциите й се търгуват както на Българската фондова борса, така и на регулирания пазар във Франкфурт, а дружеството е част от германския индекс SDAX.

Какво вижда Schneider Electric в българската компания

Стратегическата логика на придобиването е обединяването на софтуерно базираната платформа на Shelly за управление на енергията в дома с технологиите на Schneider Electric за жилищни сгради, обновяване на съществуващия сграден фонд и малки търговски обекти.

„Чрез съчетаването на софтуерно базираната платформа на Shelly за управление на енергията в дома с технологичното лидерство на Schneider Electric ще изведем енергийната интелигентност на следващо ниво в жилищния сектор, в модернизацията на съществуващи сгради и в малките търговски обекти“, заяви Фредерик Годмел, изпълнителен вицепрезидент „Енергиен мениджмънт“ на Schneider Electric.

По думите му Shelly носи „отличителни възможности“ в широкомащабната свързаност, оперативната съвместимост и домашното управление на енергията, които ще подобрят способността на Schneider Electric да свързва физическия и дигиталния свят в домовете и малките сгради.

КФН трябва да даде зелена светлина

Сделката все още не е приключила. Търговото предложение първо ще бъде внесено за разглеждане в българската Комисия за финансов надзор. След приключване на процедурата пред КФН пълните условия трябва да бъдат публикувани съгласно българското законодателство и едва тогава ще започне срокът, в който акционерите могат да приемат офертата.

Освен достигането на над 95% от капитала са необходими и обичайните за подобен тип големи сделки регулаторни разрешения. Ако всички условия бъдат изпълнени, Schneider Electric планира последващо принудително изкупуване на оставащите акции и отписване на Shelly от регистъра на публичните дружества.

Очакванията са цялата сделка да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Като единствен финансов консултант на Schneider Electric работи Deutsche Bank AG. UniCredit Bulbank AD е българският лицензиран инвестиционен посредник, а Boyanov & Co. и Bredin Prat са водещите правни консултанти по корпоративната част на сделката.

Ако процедурата завърши успешно, придобиването ще постави една от най-разпознаваемите български технологични компании под пълния контрол на един от световните лидери в енергийните технологии. От друга страна, Shelly ще влезе в глобална индустриална структура със значително по-голям пазарен обхват и възможности за развитие на платформата си за интелигентно управление на енергията.