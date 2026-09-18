Суперпроект за милиони позлатява наш град. Шанс за младите учени

В Казанлък започва изпълнението на стратегическия проект CEDAR - Център за върхови постижения в отбранителните технологии и решенията с двойно предназначение. Инвестицията е на стойност 43,47 милиона евро и се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. със съфинансиране от Европейския съюз, съобщават от партньора по проекта „София Тех Парк“.

Бенефициент е „ЦВП-Казанлък“ ЕООД, а научноизследователската дейност ще се координира от новосъздадено сдружение с участието на БАН, Техническия университет - София, НВУ „Васил Левски“, „София Тех Парк“ и „ЦВП-Казанлък“.

Технологии за отбраната и цивилния сектор

Основната цел на центъра е да изгради мост между науката, технологичните компании и отбранителната индустрия. В CEDAR ще бъде изградена модерна инфраструктура за пълния жизнен цикъл на технологичните разработки - от симулация и създаване на прототипи до изпитване, производство и поддръжка.

Научноизследователската работа ще се извършва в осем лаборатории, разпределени в три основни направления:

Усъвършенствани материали, адитивно производство и цифрови двойници;

Киберсигурност, комуникации, изкуствен интелект и автономни системи;

Усъвършенствани горива, задвижващи и защитни системи.

Стратегическо местоположение и икономически ефект

Изборът на Казанлък осигурява пряко сътрудничество с ключови предприятия от отбранителния сектор в региона, сред които „Арсенал“ и ВМЗ - Сопот.

„Центърът ще създаде национална среда за трансформиране на научните разработки в практически приложими отбранителни способности и индустриални продукти“, заяви управителят на „ЦВП-Казанлък“ Методи Марков. Той допълни, че проектът цели да намали стратегическите зависимости и да развие собствен технологичен и кадров потенциал.

Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева също изтъкна значението на инвестицията, като подчерта, че проектът ще подкрепи местната икономика и ще разкрие нови перспективи за професионална реализация на младите хора в България.