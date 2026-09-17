Отписали Аня Пенчева заради тежка диагноза

"Бяха ме отписали заради тежка диагноза." Това разкри първо пред "България Днес" Аня Пенчева. Култовата актриса не разкри какво точно е било заболяването, но спомена, че се е лекувала в Германия.
Докато екранната Елица от "Време разделно" се борела с всички сили да оздравее, шефът на Народния театър Васил Стефанов решил, че трупата трябва да се раздели с "безнадеждно болната" според представите му Пенчева.
"И един ден Стефанов и драматуржката на театъра викат колежката ми Емануела Шкодрева и й казват: "Ами тя, Аня, няма да се върне, положението е много сериозно, някой ще трябва да поеме ролите й". Но Емануела възкликнала: "Как можете така да говорите?!". Тя е скочила на Васил Стефанов, което много малко актьори биха си позволили", благодарна е и досега на Шкодрева за нейната самоотвержена защита Аня Пенчева.
За щастие, актрисата се оправя и отново може да играе.
Неостаряващият секссимвол на Народния не се впуска в коментари за други свои именити колеги, но напомня за легендите, зародили се след смъртта на Стефан Данаилов и Андрей Баташов.
"В едно интервю Стефан беше казал колко жени е обичал, а когато умря, се оказа, че любимите му жени са много повече. Измислят си биографии и мен това много ме разсмива", подчертава майката на тв водещата Петя Дикова.
"Същото се случи и с Андрей Баташов. Докато беше жив, се знаеше, че е асексуален, грубо казано, че не обръща много внимание на жените и други неща го вълнуват. А когато почина, излезе, че всяка втора му е била любимата", не крие иронията си Пенчева.
Звездната актриса довери пред вестника и една радостна новина, свързана със здравето й.
"Направих си операция на очите, свалих 6 диоптъра и сега ходя без очила", щастлива е Аня.