Отписали Аня Пенчева заради тежка диагноза

"Бяха ме отписали заради тежка диагноза." Това разкри първо пред "България Днес" Аня Пенчева. Култовата актриса не разкри какво точно е било заболяването, но спомена, че се е лекувала в Германия.

Докато екранната Елица от "Време разделно" се борела с всички сили да оздравее, шефът на Народния театър Васил Стефанов решил, че трупата трябва да се раздели с "безнадеждно болната" според представите му Пенчева.

"И един ден Стефанов и драматуржката на театъра викат колежката ми Емануела Шкодрева и й казват: "Ами тя, Аня, няма да се върне, положението е много сериозно, някой ще трябва да поеме ролите й". Но Емануела възкликнала: "Как можете така да говорите?!". Тя е скочила на Васил Стефанов, което много малко актьори биха си позволили", благодарна е и досега на Шкодрева за нейната самоотвержена защита Аня Пенчева.

За щастие, актрисата се оправя и отново може да играе.

Неостаряващият секссимвол на Народния не се впуска в коментари за други свои именити колеги, но напомня за легендите, зародили се след смъртта на Стефан Данаилов и Андрей Баташов.

"В едно интервю Стефан беше казал колко жени е обичал, а когато умря, се оказа, че любимите му жени са много повече. Измислят си биографии и мен това много ме разсмива", подчертава майката на тв водещата Петя Дикова.

"Същото се случи и с Андрей Баташов. Докато беше жив, се знаеше, че е асексуален, грубо казано, че не обръща много внимание на жените и други неща го вълнуват. А когато почина, излезе, че всяка втора му е била любимата", не крие иронията си Пенчева.

Звездната актриса довери пред вестника и една радостна новина, свързана със здравето й.

"Направих си операция на очите, свалих 6 диоптъра и сега ходя без очила", щастлива е Аня.