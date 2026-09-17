Бивша депутатка отива да се къпе с леген пред Терзиев



Атрактивната бивша депутатка от "Има такъв народ" Павела Митова отправи секси предизвикателство към столичния кмет Васил Терзиев. Тя го предупреди, че ако и днес топлата вода не потече от кранчетата в София, тя ще дойде пред Столична община с леген и преварена вода и ще се изкъпе под прозореца му.

"Заплахата" си Павела Митова сподели на своята фейсбук страница. Ето какво гласи цялото й предупреждение:

"Имам един изключително сложен инфраструктурен въпрос към Вас. Почти като за магистърска теза:

Кога ще имаме топла вода?

На 28 август „Топлофикация София“ реши, че около една трета от София може да премине в режим на духовно пречистване и спря топлата вода. На сайта беше обявено, че ремонтът ще приключи на 13ти септември.

Разбирам. Ремонти трябва да се правят.

Само че има един малък проблем… 13ти септември мина.

Аз, като човек, който по някаква причина все още смята къпането за цивилизационно постижение, започнах да чакам. Нямам бойлер. По думите на ВиК такъв не може да бъде инсталиран в помещението. Тоест, за разлика от по-просветените граждани, които очевидно могат да се върнат към традициите на XIX век, аз нямам дори тази възможност.

Затова приех съдбата си философски.

Заминах на почивка: там, където има топла вода. Върнах се. Започнах да ходя на гости у приятелка, чийто апартамент е на газ. Ходя на фитнес. Не заради спорта вече…. Заради банята.

Започнах да гледам на душа във фитнеса с онова благоговение, с което средновековният човек вероятно е гледал катедрала.

И така стигнах до заветната дата 13ти септември, 23:59 ч. Чаках. Нищо.

Вместо топла вода на сайта се появи ново откровение: 14ти септември.

Изчаках и него.

След това: 15ти септември…

Днес вече се събудих без особени очаквания към живота, институциите и топлопреносната мрежа.

А сега разбирам, че евентуално може да имам топла вода на 17ти септември.

Господин Терзиев… Васе… аз не знам дали това се води „ремонт“, „управление на инфраструктура“ или някакъв изключително авангарден експеримент по градска устойчивост, но ако идеята е поне да се правим за пред хората, че София е европейска столица, бих предложила да започнем с нещо революционно: топла вода.

Не искам метро до всяка баня.

Не искам фонтан с минерална вода пред дома си.

Не искам дори дигитален близнак на София.

Искам да завъртя крана и от него да потече топла вода!

Може би това е твърде консервативно очакване от XXI век, за човек от демократичната общност.

Затова, господин кмете, имам и резервен план. Ако на 17ти септември отново няма вода, ще дойда пред Столична община с леген и преварена вода и ще се къпя там…под прозореца Ви.

Не знам дали този протест ще бъде особено ефективен за пред хората.

Но едно нещо ми се струва сигурно:

гледката на Вас лично няма да Ви хареса.

С уважение към всички, които в момента също живеят в най-новата софийска форма на СПА туризъм: „Къпане извън дома“ и с благодарност към фитнес залата. Здрав дух в здраво тяло!".