Пиян шофьор помете шест коли след гонка с полицията в София

Пиян 21-годишен шофьор предизвика катастрофа с шест автомобила след преследване с полицията в София. Дрегерът отчел 1,67 промила алкохол, а мъжът вече е с най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура. Инцидентът е станал на 14 септември.

Около 18:30 часа полицейски служители подали сигнал за спиране на товарния автомобил на АМ „Хемус“. Водачът обаче не се подчинил и продължил движението си, след което започнало преследване.

При навлизането в София по бул. „Ботевградско шосе“ полицаите отново опитали да спрат автомобила. 21-годишният шофьор пак не изпълнил разпореждането и малко след това предизвикал катастрофа, в която били ударени шест други автомобила.

След инцидента водачът бил тестван за алкохол. Дрегерът отчел 1,67 промила.

Софийската районна прокуратура е привлякла младия мъж към наказателна отговорност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Първоначално обвиняемият бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор внесъл искане в съда за постоянния му арест, което било уважено, и на 21-годишния е наложена мярка „задържане под стража“.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.