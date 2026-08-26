Дрогирани шофьори газят по пътищата на България. КАТ да иска смяна на закона

Инцидент между дрогиран шофьор и велосипедист, карал в насрещното платно край Варна е станал вчера, съобщиха от ОДМВР в областния град.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие по пътя от местност Ветеран към местност Ракитника е получен около 15:30 часа. По данни на полицията 33-годишният велосипедист навлязъл в лентата за насрещно движение, където последвал сблъсък с автомобила. Велосипедистът е отведен в болнично заведение за преглед и оказване на медицинска помощ.

Докога обаче дрогирани шофьори ще газят по пътищата на България? Не е ли време КАТ да поиска промяна на закона и да почне отнемане на шофьорските книжки на наркоманите? Защото писането на предупредителни протоколи не върши никаква работа. Повдигането на досъдебни производства също завършват в повечето случаи с крах. А всички знаем и за вихрещата се корупция по пътищата, за която запознати казват, че при рутинна проверка наркоманите се откупват на място, като лептата към катаджиите от 200 евро вече се е вдигнала на 500 евро.

В този случай велосипедистът е бил виновен, навлизайки в насрещното платно, но всички помним как дрогираният внук на генерал Семерджиев смаза 2 млади момичета на пъпа на София до хотел "Хемус", опиянен до безпаметност със 166 км в час.

При обслужване на инцидента екип на Четвърто РУ установили, че 56-годишният водач на лек автомобил е управлявал след употреба на наркотични вещества. Пробата с техническо средство отчела положителен резултат за амфетамин. Мъжът е дал кръвна проба в болнично заведение и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Статистиката

Официалната статистика на КАТ показва, че хванатите с наркотици водачи представляват между 0.1% и 0.3% от общия брой проверени автомобили при масови акции. Това съотношение означава, че се засича един дрогиран шофьор на всеки 100 тествани автомобила, което е по-близо до 1 на 300-500 превозни средства. Високото усещане за риск се дължи на таргетирани проверки на рискови водачи и висок процент на фалшиво положителни полеви тестове.