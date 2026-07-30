Прокуратурата отваря нов фронт срещу нарушенията по големите пътища

Прокуратурата и правителството обединяват усилия за проверка на нарушенията при строителството и ремонта на ключови инфраструктурни обекти в страната. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща в Съдебната палата с министъра на правосъдието Николай Найденов и регионалния министър Иван Шишков. Основният акцент беше поставен върху контрола при разходването на публични средства и навременните действия при данни за престъпления.

Стефанова подчерта ангажимента на прокуратурата да приключи своевременно и законосъобразно преписките и досъдебните производства, образувани по сигнали за нарушения при изграждането и ремонта на инфраструктурни обекти. По думите й работата ще бъде извършвана при стриктно спазване на принципите на законност, обективност и независимост.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор заяви, че прокуратурата ще използва в пълен обем предоставените ѝ от закона правомощия. Наказателна отговорност ще бъде търсена от всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че чрез действия или бездействия са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура.

Проверките ще обхванат и евентуални нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности, както и случаи на незаконосъобразно разходване и усвояване на публични средства.

„Надявам се, че ние, като институции, и прокуратурата сме от една и съща страна - тази, която опазва и защитава обществения интерес“, заяви арх. Иван Шишков по време на срещата.

Разговорът е свързан със сигнали, изпратени през март 2023 г. до тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Те са били подадени от Шишков в качеството му на служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.

В документите са описани предполагаеми нередности около авансово предоставени средства на фирми за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Сред посочените случаи е и твърдение за незаконно строителство по четвъртия лот на магистралата.

Сигналите обхващат още Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път, втория и третия участък на автомагистрала „Тракия“, както и други обекти, при които са били установени нарушения в строителния процес.

Твърденията в сигналите предстои да бъдат проверени, а евентуалната вина на конкретни лица може да бъде установена единствено по надлежния законов ред.

Шишков увери Ваня Стефанова, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и подчинените му структури са готови да предоставят пълно съдействие на разследващите органи.

„Защитата на обществения интерес и гарантирането на законността изискват ефективно взаимодействие между компетентните държавни институции при стриктно спазване на техните законови правомощия“, подчерта Стефанова.

Срещата поставя отново във фокуса въпроса как са възлагани, финансирани и изпълнявани едни от най-големите инфраструктурни проекти в страната. От прокуратурата дават заявка, че при достатъчно доказателства отговорност ще бъде търсена независимо от длъжността или институцията на замесените лица.