Статистиката: Всеки пети е убиец! Контролът - нулев

Данни от нова система за анализ на риска разкриват шокираща статистика – всеки пети автомобил в България се движи с превишена скорост, а произшествия се регистрират почти по цялата пътна мрежа.

Анализът на Института за пътна безопасност (ИПБ) идентифицира шест ключови републикански участъка с екстремни нарушения на скоростта, включително фрапантен случай на шофиране с над 118 км/ч при ограничение от едва 40 км/ч.

Експертите алармират, че текущият контрол по пътищата е напълно недостатъчен. Това бездействие води до огромен риск от тежки, но предвидими пътни инциденти, които застрашават живота на хиляди българи всеки ден.



