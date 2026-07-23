Общество

Статистиката: Всеки пети е убиец! Контролът - нулев

Шест български отсечки се превърнаха в истински писти на смъртта

Статистиката: Всеки пети е убиец! Контролът - нулев
23 юли 26 | 21:36
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Божана Войнишка

Данни от нова система за анализ на риска разкриват шокираща статистика – всеки пети автомобил в България се движи с превишена скорост, а произшествия се регистрират почти по цялата пътна мрежа.

Анализът на Института за пътна безопасност (ИПБ) идентифицира шест ключови републикански участъка с екстремни нарушения на скоростта, включително фрапантен случай на шофиране с над 118 км/ч при ограничение от едва 40 км/ч.

Експертите алармират, че текущият контрол по пътищата е напълно недостатъчен. Това бездействие води до огромен риск от тежки, но предвидими пътни инциденти, които застрашават живота на хиляди българи всеки ден.


Тагове:
Автор Божана Войнишка

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1 Коментара
gik
преди 41 минути

Журналистите са идиоти. Как може да напишеш, че превишаването на скоростта е равна на убийство. При един милион автомобила излиза, че на пътя има 250 000 убийства всеки ден.

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