В джипа от катастрофата край Владая, е имало бебе на месец и дете на 4 години

В джипа, причинил катастрофата тази сутрин край Владая, е имало и две деца - бебе на месец и дете на 4 години. Те са прегледани и освободени. Шофьорът на джипа е задържан за срок до 24 часа, съобщават от прокуратурата.

Тежката катастрофа отне живота на 63-годишна жена рано тази сутрин. Фаталният инцидент е станал около 7:00 часа, след като джип навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в лек автомобил.

Ударът е заснет от охранителна камера в района. На кадрите, разпространени в интернет, се вижда как джипът пресича осевата линия и се врязва в насрещно движещата се кола.

63-годишната жена, която е управлявала лекия автомобил, е загинала на място вследствие на тежкия сблъсък.

Шофьорът и спътничката му слизат след удара

От видеозапис се вижда още, че джипът е бил управляван от мъж, а до него е пътувала жена. След катастрофата двамата слизат от автомобила.

Според разпространените кадри те не се насочват веднага към ударената кола, за да проверят състоянието на жената вътре. Това предизвика множество реакции в социалните мрежи.

В автомобила са пътували и две малки деца

По информация на bTV в джипа са се намирали още две деца – едномесечно бебе и четиригодишно дете. След медицински преглед те са били освободени, тъй като не са получили сериозни наранявания.

Шофьорът на джипа е задържан за срок до 24 часа по разпореждане на прокуратурата.

Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, съобщават източници на bTV.

От полицията уточняват, че причините за тежката катастрофа все още се изясняват. Назначени са необходимите експертизи, които трябва да установят защо джипът е навлязъл в насрещното платно и дали става дума за човешка грешка, техническа неизправност или друг фактор.