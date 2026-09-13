Трагедия край наш град. Жена загина, две са ранени
Тежката катастрофа стана край Полски Тръмбеш, а едната пострадала беше откарана с въздушна линейка
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Тежката катастрофа стана край Полски Тръмбеш, а едната пострадала беше откарана с въздушна линейка
Загина млада жена, друг е пострадал
Видео показва рекацията на пътниците
Огън горя в жилищни сгради, транспортни средства, ферми, сухи треви и земеделски площи в различни части на страната
Причината е пожарът, при който снощи загина 86-годишна жена
Инцидентът е станал на пътя между силистренските села Ламбриново и Смилец
Пострадало е и 4-годишно дете при удар на тежкотоварен камион и лек автомобил
Катастрофата е станала между ТИР и три леки автомобила
Забил мерцедеса в стълб, 52-годишната му спътничка загинала, има и други пострадали
Разград. Таксиметров шофьор блъсна 80-годишна жена, която загинала на място след удара. Инцидентът е станал на кръстовище в Разград, съобщиха от МВР....