Трагедия на Околовръстния път

22-годишна жена е загинала при тежък пътен инцидент на Софийския околовръстен път. Катастрофата е станала в района между булевардите „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“, снощи, съобщи БТА, позовавайки се на информация от Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Сигналът за инцидента е подаден в 21:07 часа. Екип на Спешна помощ е пристигнал незабавно на мястото, но медиците само са констатирали смъртта на младата жена.

От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че загиналата е била пешеходец и се е движила пеша по време на инцидента.

Трагичният случай е поредният тежък инцидент с пешеходец в столицата.

При друг пътен инцидент в София – на кръстовището на бул. „Възкресение“ и ул. „Кубан“ – е пострадал друг пешеходец. Той е получил леки наранявания. Шофьорът на автомобила обаче е избягал мястото на катастрофата.

Обстоятелствата около двата инцидента се изясняват.