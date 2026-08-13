Времето обръща палачинката: Жълт код и опасно море

Времето в България ще се влоши рязко в четвъртък, когато от североизток ще нахлуе по-хладен въздух. На места се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Най-сериозни ще са явленията в Югозападна България, Горнотракийската низина и планинските райони, където са възможни временно проливни валежи с гръмотевици.

Температурите около 15 часа ще са между 26° и 31°, а в югозападните райони ще достигнат до 35°. В София максималната температура ще бъде около 29°.

Жълт код по морето

По Черноморието е обявен жълт код за силен вятър. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, а температурите ще се понижат до 25°–28°.

Морската вода остава приятна – 25°–27°, но вълнението ще бъде 3–4 бала.

НИМХ предупреждава за опасност от силен вятър, който може да създаде затруднения при дейности на открито и да повиши риска от падащи или летящи предмети.

Бурно и в планините

В планините около и след обяд ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност. На много места, особено в Стара планина и Рило-Родопската област, се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 24°, а на 2000 метра – около 16°.

Уикендът носи успокоение

След бурния четвъртък времето постепенно ще се стабилизира. Петък и събота ще бъдат предимно слънчеви, с температури между 27° и 32°.

В петък все още са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици над Източна България и югозападните планини. В събота вероятността за валежи вече ще бъде малка.