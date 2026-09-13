Скрито съкровище край София. Предлага домино от атракции
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Следете всички новини, анализи и коментари за Уикенд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само на час и малко от столицата ви очакват горски пътеки, панорамни гледки и мистични руини
Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания
Открийте баланса между вълнуващите приключения и пълния релакс според вашия знак
В разгара на август температурите ще бъдат по-ниски от обичайните
Риск от падащи предмети
Годишната поскъпва, променя се и компенсаторната такса
Все повече хора се обръщат към един определен подход
Последният тематичен уикенд за юни ще прелива от забавления, затова направете планове за почивните дни още от сега
На Балканите е жега, а в други страни-бури и дъждове
Валежи и гръмотевици ще има в много райони на страната днес
Лятото вече е настъпило, нищо че се очакват превалявания, изтъкна Петър Янков
Както ни се иска-на морето! Преди обяд над планините ще е предимно слънчево
Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25° и 30°
Според проучване, един уикенд в този град струва само 295 евро
От дъждове и гръмотевици към истинска жега
В четвъртък картинката се променя
На 24 май ще вали
В събота от запад на изток на много места в страната ще се развие купестодъждовна облачност
През почивните дни ще има много слънчеви часове на Балканите с температури над 20 градуса
През първите два дни от новата седмица ще се задържи все още предимно слънчево