Времето ни обръща гръб, но само за ден

Минималните температури тази сутрин са между 14 градуса в София и около 18 градуса по Черноморието.

Преди обед валежи се очакват главно в Северна България. Следобед облачността ще се развива и над южните райони, където също ще има краткотрайни дъждове и гръмотевични бури. През нощта валежите постепенно ще отслабват и ще спират от север на юг.

Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. По Черноморието термометрите ще показват около 24-25 градуса, а в София – до 27 градуса.

В планините облачността ще бъде значителна. Следобед над Рила, Пирин и Родопите ще има превалявания и гръмотевици. Вятърът по високите части ще бъде умерен от север със скорост до 25 км/ч. Температурите на 1500 метра надморска височина ще достигат 13-14 градуса, а над 2500 метра ще бъдат между 6 и 9 градуса.

По Черноморието облачността ще се увеличава от север. Следобед превалявания се очакват най-вече по южното крайбрежие. През нощта дъжд ще има и северно от Варна, докато на юг валежите постепенно ще спират, но облачното време ще се задържи.

Температурата на морската вода е около 23 градуса.

Прогнозата за края на седмицата е значително по-приятна. От петък до неделя времето ще бъде предимно слънчево и все по-топло. Максималните температури ще достигат между 28 и 34 градуса.

В събота следобед над планините са възможни краткотрайни разхладителни валежи, а в неделя, когато настъпва астрономическото лято, се очакват превалявания главно по Черноморието и планинските райони.

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