Борисов с разкритие за кандидат, който може да спечели президентския вот

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде знак, че партията разполага с кандидати, способни да стигнат до балотаж на предстоящите президентски избори. По време на младежката академия „Новите умове“ в Приморско той постави акцент върху подготовката на нови кадри, приемането на еврото и необходимостта от силна президентска двойка. Борисов предупреди и за по-труден икономически период, в който партиите трябва да действат отговорно и да търсят работещи решения.

Младите кадри на ГЕРБ с европейско признание

В академията участват кметове от Бургаска област, представители на местната власт и млади членове на партията. Форумът е част от инициативата на ГЕРБ за подготовка на хора, които в бъдеще да поемат отговорности в общините, парламента и изпълнителната власт.

Борисов открои успехите на младите представители на формацията, сред които избирането на Стефан Арсов за заместник-председател на Европейските демократически студенти. Организацията е официалното студентско обединение на Европейската народна партия.

ГЕРБ има кандидати за президент

По повод предстоящия президентски вот Борисов заяви, че сред присъстващите има хора, които могат да стигнат до втория тур.

„Има кандидати, включително на тази маса, които ще бият на втори тур“, каза той, като така индиректно отговори на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Мирчев по-рано заяви, че не вижда възможност за обща дясна кандидатура между ГЕРБ и „Демократична България“. Борисов подчерта, че най-важно е да бъдат издигнати кандидати за президент и вицепрезидент, които впоследствие да работят в интерес на страната.

Акцент върху приемането на еврото

Лидерът на ГЕРБ защити ролята на партията в процеса по присъединяването на България към еврозоната. Той припомни, че страната вече прие единната европейска валута и подчерта политическата отговорност, поета при внасянето на искането за конвергентен доклад.

„Няма ли благодарност, че само ГЕРБ имаше смелост да внесе конвергентния доклад“, попита Борисов.

България официално въведе еврото на 1 януари 2026 г. след решение на Съвета на Европейския съюз от 8 юли 2025 г.

Сътрудничество по важните държавни въпроси

Борисов коментира и жалбите на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ пред Конституционния съд във връзка с Бюджет 2026. Той подчерта, че подкрепата между отделните формации по конкретни институционални въпроси не означава политическо сближаване.

„Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали. Но в момента народът така ни е подредил - нито една партия сама не може да подаде жалба до Конституционния съд. Аз съм се подписал под искането на ПП, а под нашата се е подписал Асен Василев“, обясни той.

Предупреждение за труден икономически период

Към работата на сегашното управление Борисов отправи критична политическа оценка, като постави основния акцент върху цените и тревогите на домакинствата. „България влиза в тежки времена. Поскъпва животът“, заяви той.

Според лидера на ГЕРБ част от посланията в предизборната кампания са засилили обществените страхове около еврото, международната обстановка и войната в Украйна. Той призова институциите да положат повече усилия за контрол върху цените и за запазване на икономическата стабилност.

Борисов защити проекта с „Райнметал“

Лидерът на ГЕРБ коментира и проекта за съвместни военни производства между българската държава и германския концерн „Райнметал“. Той защити постигнатите договорености и заяви, че според него моделът на сътрудничество ограничава възможностите за непрозрачни практики.

Настоящото правителство съобщи, че преглежда финансовия и организационния механизъм на проекта, но потвърди политическата воля инвестицията да бъде реализирана след преодоляване на установените затруднения. Представители на „Райнметал“ също са заявили, че компанията запазва ангажимента си към бъдещото партньорство.