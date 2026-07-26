Борисов с мощна похвала за Йотова: Действа със замаха на президент!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде изключително висока оценка на Илияна Йотова и я определи като силен, опитен и умело действащ кандидат за президент. Според него тя вече е обединила левицата, а решението да бъде издигната от инициативен комитет разширява възможностите за подкрепа.

Борисов прогнозира, че „Прогресивна България“ със сигурност ще застане зад нея. Той предупреди, че десните партии могат да й се противопоставят успешно само чрез обща и убедителна президентска двойка.

Изключително силен кандидат и опитен политик

Борисов подчерта, че винаги се е отнасял с уважение към президентската институция, и не скри високата си оценка за качествата на Йотова. „Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик“, заяви той.

Според него особено силен политически ход е решението кандидатурата й да бъде издигната от инициативен комитет. Така Йотова не се ограничава до подкрепата на една партия и може да привлече значително по-широк кръг избиратели. „Много умно каза, че инициативен комитет ще я издигне“, посочи Борисов.

Необявеният вицепрезидент оставя отворени врати

Борисов обърна специално внимание и на факта, че Йотова не е обявила своя кандидат за вицепрезидент. Според него това не е пропуск, а внимателно премерен ход. „Не съобщи вицепрезидент, с което си остави отворена врата за тези, които ще я подкрепят“, коментира той.

Така бъдещият избор на партньор може да се превърне в основа за допълнителни политически договорености. Номинацията за вицепрезидент може да привлече нови среди и да разшири подкрепата отвъд традиционното ляво пространство.

Борисов очаква пълна подкрепа от левицата

Според него Йотова вече е постигнала първата си голяма политическа цел - да обедини левите избиратели около кандидатурата си. „С кандидатурата си обедини всички леви“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той е убеден, че управляващата „Прогресивна България“ ще я подкрепи и не вижда реална възможност партията да заеме друга позиция. „Подозирам, че „Прогресивна България“ ще я подкрепи, защото няма очи да не я подкрепи. Ще е грозно, ако не я подкрепи. На 100% съм сигурен, че ще бъде подкрепена“, каза той.

По думите му по-ясна представа за силата на кандидатурата ще дадат социологическите проучвания през септември.

Действа със замаха на президент

Борисов отправи силни похвали и към досегашното поведение на Йотова като държавен глава. Според него президентската институция е променила начина си на работа след встъпването й в длъжност. „Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент, тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните девет години“, заяви той.

Най-силната му оценка беше категорична: „Тя действа със замаха на президент.“

Борисов посочи като правилно и решението й да избере Андрей Гюров, което според него е дало възможност да бъде съставено настоящото правителство. Наред с похвалите той заяви, че е необходимо да бъде свикан и Консултативният съвет за национална сигурност.

Десницата има шанс само с обща двойка

Според Борисов силната позиция на Йотова може да бъде оспорена единствено чрез обединение на десните партии. Различията между тях трябва да останат на заден план, за да бъде издигната обща президентска двойка чрез инициативен комитет. „Само това е шансът да се отиде на балотаж и да има успех“, заяви той.

Борисов предупреди, че разпиляването на гласовете между няколко десни кандидати може да позволи на Йотова да спечели още на първия тур. „Всеки, който казва различно от това, играе в отбора на Радев“, каза той.