Гюров притеснен. Още мисли дали да скача

Силната кандидатура на Илияна Йотова за президент, която вече обедини лявото пространство и по всичко личи ще получи подкрепата на Румен Радев и "Прогресивна България", притесни десните. ГЕРБ казаха, че не бързат с кандидата си, а бившият служебен премиер Андрей Гюров още обмисля дали да се кандидатира за предстоящите президентски избори. "Решението отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. Когато имам какво да кажа, ще го кажа", коментира пред БНР той.

"Благодаря на всички хора, които засвидетелстват уважение, опитват се да ме мотивират да вляза в тази надпревара. Това е отговорно решение, защото става въпрос как ще се развива държавата в следващите 10 г.", добави още той. Демократична България настоява той и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев да са двойката на ПП-ДБ за вота наесен.

Преди ден настоящият президент Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на есен и то не от името на партия, а от инициативен комитет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде изключително висока оценка на Илияна Йотова и я определи като силен, опитен и умело действащ кандидат за президент. Според него тя вече е обединила левицата, а решението да бъде издигната от инициативен комитет разширява възможностите за подкрепа.