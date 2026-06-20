Гюров влиза в боя. Скача за президент

Андрей Гюров влиза в боя за президентския пост. Той ще бъде издигнат от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници.

Кандидатурата му ще бъде подкрепена от „Демократична България”, потвърдиха от партията.

Най-вороятно Гюров ще е с подгласник бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, който напусна поста си без обяснение. Преди дни МВР-шефът Иван Демерджиев обясни, че Кандев се мотивирал пред него с намерението си да отиде в частния сектор, за да си изплати ипотеката. От ПП-ДБ обаче твърдят, че истинската причина е кандидат-президентската кампания.

На 14 юни Кандев и Гюров събраха погледите в Пловидв като се появиха на маратона "Тепе Джамборе". Кандев и Гюров бяха засечени като участници в масовото бягане. Двамата бяха със зелени тениски, на които пише "Бягай за купона". Всички полицаи по трасето на "Тепе Джамборе" поздравяваха Кандев и му стискаха ръката. Здрависваха се и с Гюров. Много хора просто ги спираха, за да се снимат с тях.

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