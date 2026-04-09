ВАС се произнесе за Гюров. Решението

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка, по повод на което е образувано дело № С-611/2024 г.

Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административно дело 7373/2024 г. на ВАС.

За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър-председател.

В представени по делото становища от Андрей Гюров с вх. № 9067 от 27 март 2026 г. и вх. № 9407 от 01 април 2026 г. жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решение № 340 от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление "Емисионно" в Българската народна банка.

Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на процесния административен акт, за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици.

Жалбоподателят сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на процесния административен акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

