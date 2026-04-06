Гюров кацна с хеликоптер в Якоруда, никой не му обърна внимание

Служебният премиер Андрей Гюров кацна с хеликоптер в Якоруда, съобщи Епицентър. Той е бил придружен от началника на политическия си кабинет Румяна Бъчварова и и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.



Въпреки атрактивната поява на премиера в градчето, никой от хората в него не му обърна внимание. Дори от общината не са пожелали да го удостоят с внимание въпреки настояванията на Бъчварова, уточнява изданието.



После с кортеж от високопроходими автомобили служебният премиер е отишъл на Юндола за среща с горските и тържествено честване на "Седмицата на гората".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com