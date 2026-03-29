Гюров каза какво ще прави, след като излезе от "Дондуков" 2

Служебният премиер Андрей Гюров каза какво ще прави, след като излезе от Министерски съвет.

Нямам планове да се занимавам с политика. Искам да разсея една градска легенда - че съм учредител на "Да, България". Не, не съм учредител на ДБ, не съм участвал в партии, освен когато бях председател на ПГ на ПП. Винаги съм се разглеждал като гражданска квота. БНБ бе естествен път за мен. Нямам намерение да се връщам обратно в активната политика, заяви Гюров в интервю за Лора Крумова.

Попитан на кого е правителството му - на ПП-ДБ или на Румен Радев, Гюров отговори: Това правителство не е на никого, няма коалиционна тематика, няма членове в листите.

Доста добра комуникация имаме с президента Йотова. В момента се борим не само с национални и локални проблеми, има войни, криза с горивата. И има неща, които обсъждаме – много добра комуникация имаме, каза Гюров и допълни, че целта е много спокойствие и сигурност в обществото

Не съм имал разговори с Румен Радев. Познаваме се, виждали сме се когато бях в БНБ и като председател на ПГ на ПП, каза още служебният премиер.

Голяма изборна активност ще е успех за нас. Тези избори ще са едни от най-честните, заяви Гюров.

