Лора Крумова задмина Цънцарова. Обяви Гюров за опълченец

Лора Крумова задмина колежката си Мария Цънцарова в усилията си да превърне тв студиото на Нова в най-комфортната зона за ПП-ДБ. Тя първо откри днешното си предаване с остра атака срещу Костадин Костадинов, позволявайки си недопустимо за един журналист обидно отношение. После направи дълго интервю със служения премиер Андрей Гюров, когото изкара опълченец.

Вярно е, че за умните и красивите род, Родина и саможертва за свободата не са ценност, но сравнението между Гюров и славните Априлци, загинали за България, е грозно, обидно и недопустимо.

Моите учители са ме учили да гледам фактите и да ги поставям в контекст, за да научавам истината, заяви Крумова в началото, припомняйки интервюто си с Костадинов преди седмица.

"Факт - Русия преследва своите имперски интереси. Независимата и свята република на Левски е пречка по пътя ѝ. Всичко, което трябва да прочетете е написано от самия граф Игнатиев, не от някой друг. Написано е в неговите собствени записки и кореспонденция.

Факт: Васил Левски е обесен след решение на нарочно създаден съд. Контекст - Граф Игнатиев е сред най-влиятелните дипломати на своето време и преди присъдата пише до руския външен министър: "Софийското съзаклятие е приключило със задоволително решение". Говори за щастлив изходи малко по-нататък пише "великият везир е последвал нашите съвети".

Факт: Граф Игнатиев е подписал Санстефанският мирен договор. Контекст - Малко преди това Русия подписва трайни споразумения да няма голяма държава на Балканите в близост до проливите“, заяви Лора Крумова, която преди седмица заяви, че граф Игнатиев има пръст в обесването на Васил Левски, а днес не извади нито един исторически факт в подкрепа на тезата си.

Затова пък остро нападна Костадинов: „На учителя - етнограф, който крещеше, че е историк и беше мой събеседник миналата седмица също ще отговоря в контекста - Спасибо, начинается передача. (Благодаря, започва предаването - бел. ред)“.

Когато Андрей Гюров седна срещу нея, Крумова не започна разговора от скандала на деня – законен премиер ли е Андрей Гюров, а удобно му предостави микрофона, за да може премиерът да прави внушения кои партии са замесени в купуване на гласове.

„Много хора се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. Но нашето правителство - с начина, по който работи, и примерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така. Обсъждахме много в рамките на служебния кабинет 150-годишнината от Априлското въстание и поведението на нашите възрожденци. Ако те бяха повярвали, че системата не може да бъде променена - ние сега нямаше да бъдем тук", заяви Гюров. И допълни: "Но тези хора тогава са повярвали, че техните действия, макар и да не могат да стигнат докрай, ще имат ефект. Те ще променят нагласите у хората, за да могат те да повярват в собствените си сили, да излязат да гласуват и със своите действия да променят по-нататък съдбата си".

Усещате се като опълченци ли, попита Лора Крумова.

"В служебния кабинет се усещаме като опълченци. Дори хора - наши близки, приятели, доброжелатели, казват: „Вие как влязохте в това нещо! Какви неща ще ви се случат?“. И се случват постоянно. Всички виждат атаките към цялото служебно правителство, особено към вътрешния министър, към министър Янкулов…", продължи Гюров.

А Крумова влезе в ролята на негов адвокат и заяви: И особено към вас. Чак тогава водещата попита легитимен премиер ли е Гюров. Преди дни генералният адвокат Николас Емилиу изрази становище пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса, свързан с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ), което потвърждава законността на решението на БНБ за неговото отстраняване. Това означава, че Гюров е бил правилно освободен заради конфликт на интереси, не е бил част от т.нар. „Домова книга“ за служебен премиер и днес няма право да заема поста. Конституционалисти изразиха опасенията си, че решенията на кабинета „Гюров“ могат да се окажат незаконни, Георги Марков постави под съмнение дори законността на изборите.

Гюров избяга от конгресен отговор. Заяви само "някои хора силно се страхуват от това в страната да има честни избори". И допълни, че изборите, в които МВР вече вилнее, изисквайки списъци на секционни комисии и привиквайки кметове, щели да бъдат най-честните.

