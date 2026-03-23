Заради Лора Крумова! Костадинов поиска извинение от Нова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска извинение от Нова тв заради недопустимото поведение на Лора Крумова в ефир.

Вчера бях шокиран и почти зашеметен от най-гнусната гавра с българската история, проявявана до момента в национален ефир. Затова днес ще изпратя писмо до ръководството на Нова тв, с което ще поискам да поднесат извинение в ефир към българския народ, заради недопустимото поведение на Лора Крумова. Тя вече заяви категорично, че няма да се извини, остава да видим дали Нова тв ще го стори, написа Костадинов във фейсбук. И обяви, че в сряда ще поднесе венец пред паметника на граф Игнатиев във Варна. Вчера Крумова разпали скандал с Костадинов, замесвайки името на Васил Лелски и твърдейки, че граф Игнатиев има пръст в обесването му.

Ето целия пост на Костадин Костадинов:

Когато журналистиката се превърне в "цънцаристика", право и задължение едновременно е на всеки свободен и честен човек да я изобличава.

Още нещо ще направя също.

‼ Призовавам моите колеги историци - не мълчете! Не се страхувайте да казвате истината на висок глас! Искайте право на отговор, не допускайте лъжата да надделее над истината! Доста вече сме търпели знайни и незнайни еничари да заливат историята ни с кал и помия!

В сряда, от 12 ч., ще поднеса специален венец пред паметника на граф Игнатиев във Варна. Не знам дали знаете, но това е първият паметник на графа в света, който при това е сложен още приживе на великия българофил. Когато той научил, че варненци са го почели по този начин, се разплакал....

Каня всички достойни и свободни българи да дойдат с мен, за да сведем чела пред един от основните виновници за това да ни има днес на картата на света! Нека измием позора, който Лора Крумова нанесе вчера на целия народ, с един прост жест на признателност и почит пред паметта на онзи, който завърши живота си като по-българин от нас, българите.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com