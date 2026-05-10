Петър Витанов: Споразумението с Украйна трудно може да обвърже България

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов заяви в интервю за Нова телевизия, че не вижда необходимост от ратифициране на подписаното между България и Украйна 10-годишно споразумение в областта на отбраната. Той подчерта, че документът не представлява международен договор в класическия смисъл, а по-скоро рамка за бъдещо сътрудничество и меморандум за намерения.

По думите му споразумението с Украйна не е „широко обвързващо“ и трудно може да доведе до конкретни действия без последващи договорености между двете страни. „Говорим за всеобхватно споразумение. Трудно нещо може да се направи“, коментира Витанов. Той припомни, че договореността беше подписана на 30 април в Киев от служебния премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски и предвижда бъдещо сътрудничество в сферата на сигурността и производството на дронове.

Паралелите между Радев и Орбан

Лидерът на парламентарната група на "Прогресивна България" категорично отрече сравненията между премиера Румен Радев и дългогодишния унгарски лидер Виктор Орбан. Според него подобен паралел е погрешен и не отразява реалната политическа ситуация.

„Не може да се прави паралел между Виктор Орбан и Румен Радев, а по-скоро има паралел между Петер Мадяр и Радев“, заяви Витанов. По думите му и в България, и в Унгария обществата са търсели „коренна промяна в управлението“.

ВСС, цените и бюджетът - трите големи задачи пред властта

Петър Витанов очерта и основните приоритети пред кабинета на "Прогресивна България". Според него управляващите ще се концентрират върху законови мерки срещу високите цени, промени във Висшия съдебен съвет и стабилизиране на държавните финанси.

Той посочи, че по отношение на цените трябва да се водят разговори с търговските вериги заради „необосновано“ високите надценки. По темата за съдебната реформа Витанов обяви, че на 11 май ще бъдат представени предложения за нови морални и професионални критерии при избора на членове на ВСС.

Според него до максимум четири седмици трябва да бъде готов нов закон, по който да започне процедурата за избор на нов ВСС. Витанов дори допусна вариант депутатите да не излизат в лятна ваканция, докато въпросът не бъде решен.

Като трети ключов проблем той посочи държавния бюджет. По думите му първоначалните данни сочат дефицит над 7%, дори при хипотетично пълно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Витанов предупреди, че страната е навлязла в „дългова спирала“, след като държавният дълг е нараснал от 24% до около 30% от БВП само за година.

Той заяви, че предстоят проверки за изтичане на публични средства, включително чрез външни договори за дейности, които министерствата могат да извършват сами. Според него това е практика, срещу която кабинетът ще предприеме действия.

Почти сигурно е и че парламентът няма да излезе в лятна ваканция, тъй като пред страната стоят редица въпроси, които изискват спешни решения. Това стана ясно от думите на Витанов в студиото на Нова телевизия, където той очерта натоварения дневен ред пред управляващите през следващите месеци.

Парламентът не е разследващ орган за Пеевски

По темата за исканата анкетна комисия за имуществото на Делян Пеевски председателят на ПГ на "Прогресивна България" зае твърдо отрицателна позиция. Той подчерта, че парламентът не бива да се превръща в разследващ орган и подобна комисия би служила единствено за политическа пропаганда.

„Тези, които трябва да разследват Пеевски, не са в парламента“, заяви Витанов. Според него подобни комисии се използват за „политпропаганда“ и за заемане на парламентарната трибуна с пиар цели.

Той все пак намекна, че могат да последват конкретни действия по отношение на охраната на Пеевски и Бойко Борисов, като уточни, че решенията зависят от изпълнителната власт. „Ще видите съвсем скоро действия в тази посока“, каза Витанов, но отказа да даде повече подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com