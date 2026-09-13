Петър Витанов видя страх зад решението на ГЕРБ за президентския вот
Той очаква част от симпатизантите на партията да останат у дома, а други да подкрепят Илияна Йотова или тандема Гюров-Кандев
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Той очаква част от симпатизантите на партията да останат у дома, а други да подкрепят Илияна Йотова или тандема Гюров-Кандев
Председателят на ПГ „Прогресивна България“ предупреди, че външната политика не бива да се превръща във вътрешнопартийно оръжие
Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия ВСС, каза председателят на ПГ на ПБ
По-високи концесионни такси, по-малки бордове и удар по дублиращите структури също влизат в програмата на управляващите
„Прогресивна България“ посочи бюджета, съдебната реформа и средствата по ПВУ като основни резултати от първите три месеца
Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ отхвърли тезата за два центъра на външната политика и защити позицията на премиера Румен Радев
Параметрите предстоят, но първите анонси сочат икономически обрат и по-добра позиция за страната
Прогресивна България слага край на порочната практика
Лидерът на ПГ на „Прогресивна България“ защити Бюджет 2026 като план за оздравяване след години популизъм и необезпечени обещания
Налагат им и брутални реформи
Шефът на ПГ на "Прогресивна България" отхвърли сравненията между Румен Радев и Виктор Орбан
Председателят на ПГ на ПБ представи кандидатурата на Радев за премиер
Формацията на Радев влиза във финалната фаза със готов кабинет и ясни приоритети
Твърд курс срещу кризата, законодателен пакет срещу цените и за правосъдие
Нов морал, нова реч, нова етика, призова председателят на ПГ на Прогресивна България
Галин Дурев, Владимир Николов и професор Олга Борисова ще са заместник-председатели на парламентарната група на „Прогресивна България“.
Не ми минава даже през акъла, че можеш да неглижираш този мач, заяви Петър Витанов
Обществото е дало ясен сигнал, но разговорите за власт сега са преждевременни
Коалицията на бившия президент търси партньори само извън „старото статукво“
Не мисля, че тя има място в БСП, каза Петър Витанов