Витанов обяви победа и заговори за шанс за самостоятелно управление

Кандидатът за депутат от "Прогресивна България" Петър Витанов заяви, че очакванията за изборна победа са били оправдани, но призова за изчакване на официалните резултати. Той подчерта, че към момента е твърде рано да се правят политически заключения. Според него ключовият въпрос остава съставянето на устойчиво правителство. Окончателната яснота ще дойде едва след произнасянето на Централната избирателна комисия.

Витанов посочи, че вътрешните им очаквания са се базирали на нагласите сред хората, които той определи като „социологията на улицата“. По думите му това е дало увереност на формацията още преди обявяването на резултатите.

„Това, което се случи, е един категоричен отговор на българското общество. Иска се радикално нов политически курс на тази страна и затова трябва да удовлетворим това искане“, заяви той, подчертавайки, че избирателите са дали ясен сигнал за промяна.

Политикът беше категоричен, че разговорите за коалиции на този етап са неуместни. „Да видим колко и кои са партиите, които влизат и едва тогава ще може да говорим за потенциални коалиции“, посочи Витанов.

Той отбеляза, че формацията е близо до възможността за самостоятелно управление, но отново подчерта необходимостта от изчакване на окончателните резултати. Според него именно разпределението на силите в парламента ще определи следващите политически стъпки.

Витанов коментира и ситуацията около "БСП", като поздрави новото ръководство на партията. „Поздравявам новото ръководство на БСП, което успя да съживи партията и да я направи истински претендент за влизане в българския парламент“, заяви той, като уточни, че все още няма окончателна яснота дали партията ще премине изборната бариера.

Той заключи, че след обявяването на окончателните резултати ще стане възможно да се водят реални разговори за управление, като основната цел трябва да бъде създаването на стабилен кабинет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com