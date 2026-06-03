Стихията настъпва! Мощни порои и градушки давят България

Сериозно влошаване на времето и опасни метеорологични явления предстоят през утрешния ден. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения от първа и втора степен за 13 области на страната заради очаквани интензивни валежи и силни гръмотевични бури. Синоптиците предупреждават за опасност от локални наводнения, внезапни силни пориви на вятъра и градушки, които могат да нанесат щети на реколтата и инфраструктурата.

Къде ситуацията ще бъде най-критична?

Оранжев код за повишена опасност е в сила за цялата област Габрово, както и за части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил. В тези региони се очакват най-големи количества дъжд за кратко време и силна гръмотевична дейност.

По-ниската, но също деликатна степен на предупреждение – жълт код, е обявена за областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив. Същият код важи и за останалите райони на Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил, които не попадат под оранжевия флаг.

Пътят на бурята и рязкото охлаждане

Въздушната маса над страната остава изключително неустойчива. Купесто-дъждовната облачност ще започне да се развива още в ранните часове, като явленията ще стартират от западните райони и през деня ще обхванат почти цялата територия на България. Валежите ще бъдат придружени от мощни гръмотевични системи и градушки, като процесите ще бъдат най-интензивни и концентрирани в Западна и Централна България.

Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен, като единствено в Източна България ще се задържи от южната четвърт, преди фронтът да достигне и Черноморието. Летните горещини временно ще отстъпят място на по-хладно време – максималните температури в страната ще се движат в границите между 22° и 27°, а за столицата София термометрите ще заковат на около 22°. Гражданите и шофьорите се призовават да бъдат изключително внимателни по време на буря.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com