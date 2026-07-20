Октоберфест пие 6 милиона литра бира

Сервитьорките носят по 14 халби едновременно, изминават на смяна по 10 километра

В наши дни хората се стичат на Октоберфест в Мюнхен с надеждата да изпият литри и литри бира и да се насладят на немски деликатеси - от наденички братвурст до гигантски кренвирши, съобщи „National Geographic”.

Ежегодното събитие, провеждано в Германия, е най-големият фолклорен фестивал в света, а също и най-големият фестивал на бирата, като всяка година участниците консумират около шест милиона литра бира. В палатките на фестивала можете да пълните чашата си с бира до насита, да танцувате на фона на немска народна музика и дори да се повозите на карнавални атракции.

Но Октоберфест има една странност: 16-дневният фестивал всъщност се провежда предимно през септември. Защо е така - и защо изобщо празнуваме Октоберфест? Ето какво трябва да знаете.

Гвардеец измислил феста?

Първоначалният Октоберфест всъщност се е състоял през октомври (б.а. - както подсказва и името му) - на 17 октомври 1810 г, в чест на годежа на баварския престолонаследник Лудвиг и принцеса Тереза Саксонско-Хилдбургхаузен няколко дни по-рано. Легендата разказва, че идеята за фестивал за обикновените хора е хрумнала на член на националната гвардия, но учените поставят тези твърдения под съмнение.

Това, което знаем, е, че по това време Бавария е съвсем ново кралство. След като години наред е била провинция на Свещената римска империя, германската държава наскоро е била издигната в резултат на съюза на крал Максимилиан I с Наполеон. Освен че празнува сватбата на престолонаследника, фестивалът, който се провежда в столицата на страната, е и възможност да се насърчи и демонстрира новооткритото чувство на национална гордост.

Първоначалният Октоберфест е бил седмица на игри, в центъра на които е било конното надбягване. То било особено обичана традиция в Мюнхен по онова време. Въпреки че повечето от атрибутите на съвременния фест все още не са били част от него, то се смятало за голям успех. Ливадата, на която се е провеждало (и продължава да се провежда и днес), е наречена "Терезиенвизе" в чест на булката.

Как се е развил Октоберфест?

Баварците искат повече. Но без кралска сватба, която да плати сметката, някой друг трябвало да поеме планирането на събитието. На следващата година се намесва Баварската селскостопанска асоциация - местен влиятелен играч по времето, когато земеделието е властвало в Бавария. В допълнение към състезанията те организират пазари за добитък и изложби на наградени животни, подобни на съвременните държавни панаири.

След 1819 г. обаче град Мюнхен поема управлението и през следващите десетилетия започва да се оформя съвременният Октоберфест, като се добавят въртележки, виенски колела и пещи за пилета. Макар че официалният Октоберфест все още се провежда на същото поле в Мюнхен, в момента в цялата страна се състоят събития, посветени на немското наследство.

Бирата бързо се превръща в неизменна част от празника. През 1835 г. историкът Джефри Гааб пише, че празнуващите консумират 250 000 литра бира, а през 1895 г. пивоварните започват да строят временни бирарии, за да посрещат посетителите.

Защо Октоберфест е през септември?

Защо днес Октоберфест се празнува през септември? Отговорът е прост: времето.

Още през 1828 г. посетителите на фестивала започват да се оплакват от дъждовното октомврийско време в Бавария, пише Мозес Волф в своя пътеводител за Октоберфест "Запознайте се с мен в Мюнхен". Те настояват за преместване на празника в по-умерено време на годината - почти безуспешно, тъй като градът не иска да нарушава сезона на жътвата.

През 90-те години на XIX век обаче градските власти започват да се съобразяват с тези искания, като от време на време преместват датата, а през 1905 г. изглежда, че фестивалът е официално определен за края на септември. Днес той почти винаги завършва в първата неделя на октомври.

Как се празнува Октоберфест сега?

През годините фестивалът е бил отменян само 26 пъти, включително по време на Наполеоновите войни през 1813 г., различни епидемии от холера, двете световни войни и неотдавнашната пандемия от COVID.

Днешният Октоберфест изглежда доста по-различно от празненствата в началото на XIX век. От една страна, конните надбягвания вече не са част от събитието, освен в юбилейните години в чест на неговото начало. Количеството консумирана бира на Октоберфест също е нараснало значително заедно с броя на посетителите - от 1,5 милиона литра бира през 1950 г. до четири милиона литра през 1970 г., а от 90-те години на миналия век - до шест милиона литра.

"Малки" издания на Октоберфест се организират по целия свят - от Америка до Китай.

Маси за 119 000 души

На Терезини поляни за празника се издигат 17 големи бирени шатри, всяка от които може да вмести няколко хиляди посетители. Най-голямата побира 10 000 души. Отделно от тях в над 20 по-малки павилиона (за до 500 души) гостите могат също да се снабдят с бира, кафе или храна. Общият брой на местата по масите на Октоберфест е около 120 000.

Тежката атлетика

10-12-14...Келнерките на Октоберфест успяват да носят наведнъж невероятни количества тежки халби. Всяка съдържа по литър бира, а и самата чаша от дебело стъкло никак не е лека. На празника работят около 13 000 сервитьори, бармани, готвачи и друг обслужващ персонал. Всеки келнер изминава за една смяна по около 10 километра. В работни дни той разнася средно по 100 еднолитрови чаши бира, в почивните дни - до 300. Плюс други напитки и различни ястия, като печени пилета и вурстчета.

"Налято е!"

В първия ден има специална церемония за началото на празника - отварянето на първата бъчва. По традиция това почетно задължение се изпълнява от кмета на Мюнхен - той трябва с помощта на дървено чукче да вкара кранчето в бъчвата. Обикновено за това са нужни два-три удара. Вдигайки първата чаша, кметът казва "O'zapft is!", т.е. "Налято е" на баварски диалект.

Колко струва бирата?

През 2023 година цената на литър бира бе между 12,60 и 14,90 евро, а през 2024-а - до 15,30 евро. През 1971 година, например, литър бира е струвал 2,95 западногермански марки, а през 2002 година цената е била 6,8 евро.

Китай организира най-големия бирен празник в Азия

Мнозина се изненадват, когато научат, че вторият най-известен бирен фестивал не е в Европа. Той е в китайския град Циндао.

Международният фестивал на бирата в Циндао често е наричан „азиатският Октоберфест“. Основан е през 1991 г., а днес събира милиони посетители и повече от 200 марки бира от цял свят. Освен дегустации има концерти, светлинни шоу програми, карнавални шествия и огромна зона за улична храна.

Белгия празнува бирата като изкуство

В Брюксел всяка година историческият площад Гран Плас се превръща в огромна открита бирена сцена.

Фестивалът Belgian Beer Weekend събира десетки белгийски пивоварни, които представят стотици бири – от вековни манастирски рецепти до модерни крафт предложения. Тук бирата не се възприема просто като напитка, а като част от националната идентичност.

Америка и крафт революцията

Докато Европа пази традициите, Съединените щати превърнаха бирата в лаборатория за нови идеи.

В Денвър всяка година се провежда Great American Beer Festival – най-големият билетен бирен фестивал в САЩ. Основан през 1982 г., той събира стотици пивоварни и хиляди различни бири. Именно тук често се раждат новите тенденции в света на крафт пивоварството.

Великобритания – рай за любителите на ейл

Англичаните може и да не пият бира като германците, но я почитат по свой начин. Great British Beer Festival е посветен на традиционния британски ейл, сайдера и крушовото пенливо вино. Организиран в продължение на десетилетия от CAMRA, фестивалът се превърна в символ на британската бирена култура и място, където могат да се опитат стотици различни напитки.

Чехия – където бирата е национална гордост

В Пилзен, родното място на прочутия пилзнер, ежегодният Pilsner Fest събира хиляди почитатели на една от най-влиятелните бири в историята.

Тук празникът е своеобразно признание към напитката, променила световното пивоварство. Освен дегустации, гостите могат да разгледат историческата пивоварна, да научат повече за производството и да проследят пътя на пилзнера от XIX век до наши дни.

Има още...

Бирени фестивали с международна слава се провеждат още в Монреал (Mondial de la Bière), Барселона (Barcelona Beer Festival), Амстердам, Копенхаген, Единбург, Прага, Торонто, Мелбърн и Крайстчърч. Всеки от тях има свой характер – някъде акцентът е върху традицията, другаде върху крафт пивоварите, а трети приличат повече на музикални фестивали, отколкото на дегустации.