Най-голямата халба е 6 метра. Бирените рекорди

Клеопатра първа налага данък върху пивото

За да има мира, трябва бира, би казал Васко Кръпката, който възпя пенливия еликсир. Невероятно, но факт – куп рекорди в книгата на „Гинес“ са свързани именно с пивото.

Рекордът за най-бързо пиене на пиво не е подобряван от 22 юни 1977 г.! Тогава Стивън Петросино е пресушил литър пенлива течност за 1.3 секунди! Това е с 56% подобрение спрямо предишния отчетен рекорд - литър за 2.3 секунди!

Австралиецът Рейнхард Вурц пък е успял да балансира 20 пълни еднолитрови халби, които носел едновременно в ръцете си цели 40 метра! Всяка халба е тежала по около 2.5 кг, което значи, че Рейнхард е носил 50 кг. бира и стъкло за рекорда! Предното постижение е било на жена - сервитьорката Анита Шуорз, която носила 16 чаши бира едновременно.

Пивоварната Pitstop и нейният собственик Питър Фаулър държат рекорда за най-горчива бира. Интересно е, че за целта още преди време е създадена единица за измерване на бирената горчивина - Интернационалната единица за горчивина (ИЕГ), а победителката се гордее с цели 323 ИЕГ!

Бирата с тържественото заглавие The end of history е с 55% алкохолно съдържание и е носител на титлата "най-силна бира на света"! Всичките произведени бутилки (които са само 12) са "опаковани" в кожа на гризачи за по-ефектен и мъжкарски изглед.

21-годишният Свен Гьобел има цяла къща, построена от бирени кенчета. За строежа той е използвал 300 000 кутийки.

Най-голямата халба за бира в света се намира в Тимишоара, в най-старата фабрика за бира в Източна Европа. Халбата е изработена от метал, има височина 6 метра, вместимост 11000 литра и тежи 2,5 тона. Пивоварната предлага интерактивни дегустационни обиколки на място и, излишно е да казваме, има достатъчно бира, която да напълни тази халба!

Шофьорът от Пекин Ли Гуиъен е човекът, който е карал най-дълго кола върху бирени бутилки. Той шофирал върху 1789 бутилки, които били поставени прави, като колата не се обърнала, а бутилките останали прави и след като тя изминала по тях разстояние малко над 60 метра.

Джон Еванс успял да задържи върху главата си 237 чаши бира едновременно. Той бе направил и опит да балансира на главата си Мини Купър.

Най-скъпата бира е оцеляла след самолетна катастрофа в езеро в Ню Джърси, станала на 6 май 1937. Бутилката е открита е години по-късно и е продадена за $16 000 (10 810 паунда). Името й е Lowebrau lager и води с доста пред следващата скъпарска биричка, която била продадена за 2500 паунда.

Анжело Камарата е най-старият барман - на 95 години, и е започнал да сервира бира от 7 април 1933. Продължил е с тази дейност 77 години.

През 1954 г. в Австралия Боб Хоук записва рекорд за книгата на Гинес, като изпива 2,5 пинта (около 1,5 литра) бира за 11 секунди. По-късно Хоук става министър-председател на страната.

Чехите са първенци по консумация на бира на глава от населението - средно 118 литра годишно на човек.

Египет е първата страна в света, наложила данък върху бирата. Мярката е въведена от Клеопатра през първи век преди Христа с цел да се осуетят пиянските прояви на обществени места.

В Древен Вавилон съдържателите на кръчми са рискували да бъдат удавени в бира, ако предлагат по-малки от обявените или платени количества пиво.

Светът познава няколко богини на бирата - шумерската Нинкаси, келтската Деа Латис, египетската Нефтис, месопотамската Сирис.

Изразът "слаба бира", използван за нещо незначително, през 15-и век е обозначавал нискокачествена или нискоалкохолна бира.

Бирата в кенчета е въведена във Великобритания през 1935 г. от уелска пивоварна.

Рон Уернър от САЩ притежава най-голямата колекция от неотворени бирени бутилки - 25 866.

Проучване на производителите на бира "Гинес" установява, че огромни количества пиво се губят всяка година, попаднали в капан в мустаците на пиячите.

Страхът от празна чаша бира се нарича ценосиликафобия.

В една германска пивоварна вече се произвежда бира на прах. Нужни са само чаша вода и 45 грама от този прах, за да си направите бира сами.

"Бирата, ако се пие умерено, смекчава нрава, заздравява духа и подпомага здравето", е казал третият президент на САЩ Томас Джеферсън.

"Дайте на народа ми достатъчно добра и евтина бира и той няма да се бунтува", повтаряла кралица Виктория.

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Мъжът без бира е като цвете без вода