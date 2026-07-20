С трогателен жест Дара спаси деня за млад сладкар

Една неприятна ситуация с отказана в последния момент поръчка се превърна в красива история с щастлив край благодарение на поп звездата Дара. Всичко започва във Варна, където младият сладкар Явор Геров получава спешна молба от майка да изработи детска торта с еднорог. Въпреки препълнения си график, той решава да направи компромис, за да не остане детето без празник.

Сладкият шедьовър е завършен дори по-рано от уговореното, но реакцията на клиентката го оставя без думи – тя хладнокръвно му заявява да си задържи изделието, тъй като вече няма нужда от него. Вместо да изхвърли труда си, Явор публикува видео в социалните мрежи с надеждата някой все пак да откупи тортата. Видеото бързо набира популярност и привлича вниманието на изпълнителката, която по същото време се намира в морската столица.

Нов сладкарски шедьовър и щастлив рожден ден

Дара търси оригинално изкушение за 17-ия рожден ден на по-малката си сестра Моника. Въпреки че първоначалната торта вече е намерила нов собственик, певицата решава да подкрепи младия талант и му гласува пълно доверие, като поръчва изцяло ново изделие за семейния празник.

Явор Геров изработва специален дизайн, съобразен с повода, а самата Дара отива лично до ателието му, за да вземе поръчката. Сладкарят не скри възхищението си от земното и естествено поведение на звездата, като подчерта, че този жест е доказал нейното голямо сърце. Случаят остава вдъхновяващ пример за това как разочарованието може да отстъпи място на едно ново приятелство.

