Любопитно

Лошото време има край! Проф. Рачев посочи точната дата

Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка

Лошото време има край! Проф. Рачев посочи точната дата
Снимка: bTV
21 юли 26 | 10:00
954
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

След поройните дъждове, градушките и силните бури, които през последните дни причиниха сериозни щети в различни части на България, времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му и през следващите дни атмосферата ще остане силно неустойчива, което създава условия за гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки.

„Около и след полунощ на много места ще има гръмотевични бури. Нищо чудно и в следобедните часове, защото такава е синоптичната обстановка. Въздухът е много влажен и много неустойчив“, обясни климатологът.

Според него отделни купесто-дъждовни облаци ще се развиват много бързо и на места ще предизвикват краткотрайни, но интензивни порои.

Студен фронт носи нова динамика

Проф. Рачев посочи, че през нощта срещу 22 юли и в ранните сутрешни часове през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще засили нестабилността.

„Това е студеният фронт, който очакваме да мине нощес и утре рано сутринта. Преди това ще има допълнително лабилизиране на атмосферата“, каза той.

Щетите не са само от природата

Климатологът коментира и последствията от последните бури, като отбеляза, че освен екстремното време, проблем създават и недостатъците в градската инфраструктура.

„Природата е нещо, с което няма какво да направим, освен да се съобразяваме с нея. Запушени шахти, още има локви в Пловдив. Това вече е работа, която ние не сме си свършили“, заяви Рачев.

Той припомни пораженията в Ямболско, Пловдив и Благоевградско, където бурите оставиха след себе си наводнени улици, паднали дървета и сериозни материални щети.

От неделя започва истинското лято

Добрата новина, според проф. Рачев, е че още от неделя времето ще се стабилизира.

Очаква се период от около десет дни със слънчево, сухо и типично лятно време, който вероятно ще продължи до 5 август.

„От неделя започва един период, в който почти съм убеден, че ще продължи до 5 август. Ще бъде относително скучно време – слънце, високи сутрешни и дневни температури“, каза климатологът.

Максималните температури постепенно ще се повишат и в началото на август на места ще достигнат 34–35 градуса. По думите му обаче не се очакват екстремни горещини.

Възможен сняг по високите върхове

Любопитен акцент в прогнозата е възможността по най-високите части на Рила да превали сняг.

„Има голяма вероятност да прехвърчи сняг, дори да се образува снежна покривка от 2–3 сантиметра. Това не е необичайно за връх Мусала“, обясни проф. Рачев.

Какво време ни очаква на морето?

До края на седмицата по Северното Черноморие ще има повече облаци и краткотрайни валежи, докато по Южното крайбрежие времето ще остане по-топло и по-спокойно.

„Това са типичните летни валежи по морето – интензивни, но краткотрайни, като най-често се случват късно вечер“, каза още климатологът.

Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка и други екстремни явления, които могат да нанесат сериозни материални щети.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Времето
Още от Любопитно
Коментирай