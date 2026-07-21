Имотите на Цацаров. Новите придобивки

Бившият главен прокурор Сотир Цацаров си е купил вила в Балчик, съобщи Bird.bg.

Придобивката е отбелязана в годишната му имотна декларация, която магистратите подават пред Инспектората на Висшия съдебен съвет. Къщата е с площ 141 квадратни метра. Цената ѝ е 234 700 лв.

Според Bird.bg вилата се намира в голф курорта “Блексирама”. Собствениците там могат да отдават имотите си под наем като получават 65% от приходите. Срещу останалите им се осигурява поддръжката на имота. Освен това могат да ползват басейни, частен плаж и тенис корт в общите части на комплекса.

През миналата година Цацаров си е купил и апартамент в София, става ясно още от имотната му декларация. Жилището е 110 квадратни метра и е купено на груб строеж. Цената му е 178 665 лв. Отново на груб строеж са купени и два гаража като цената им е по почти 20 хил. лв. за всеки.

В момента Цацаров е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Преди това той бе ръководител на антикорупционната комисия, но след като ГЕРБ паднаха от власт той си подаде оставката. Цацаров бе избран за главен прокурор през 2012 г. и изкара 7 години начело на държавното обвинение. За избирането му имаше силна подкрепа от ГЕРБ.