Малцовият завод в Плевен превръща България в регионален лидер

Очакваме да изкупуваме между 70 000 и 80 000 тона ечемик годишно от фермери, това създава нови възможности за българското земеделие, заявява Николай Минковски, ръководител на бизнеса на Soufflet Malt у нас

Николай Минковски е Country Business Leader (ръководител на бизнеса) на Soufflet Malt в България. Има близо 20 години професионален опит в международни компании, натрупан в различни управленски роли в областта на търговията, производството и оперативното управление. Този опит му дава възможност да вижда бизнеса в неговата цялост – от партньорството със земеделските производители и клиентите до ефективното управление на операциите.

Днес Минковски е особено горд да бъде част от Soufflet Malt в момент, когато компанията реализира една от най-значимите си инвестиции в България и поставя страната в центъра на своето регионално развитие. Амбицията на компанията е да развива България като ключов център за производство на малц и надежден партньор за пивоварната индустрия в Югоизточна Европа.

В България сме особено горди с новата ни работа със сортове пролетен ечемик

Работим директно с фермерите и изграждаме по-пряка верига на доставки

Качеството на малца е основата на бирата, директно влияе върху вкуса и аромата

Искаме да разширим ролята на малца в нови области - зърнени закуски, топли и безалкохолни напитки, снаксове и иновативни вкусови решения в спиртните напитки

- Г-н Минковски, най-силният сигнал за развитието на пивоварната индустрия в България идва от инвестициите, които достигнаха 45 млн. евро през тази година – най-високото ниво за последните две десетилетия. Тези средства са насочени към производствени мощности за малц. Какво означава това?

- Тези инвестиции са ясен знак за увереност в бъдещето на пивоварния сектор в България. Те също така позиционират България като все по-важна производствена база за Югоизточна Европа. Това показва, че секторът има дългосрочен потенциал за развитие. Инвестиции от такъв мащаб не се правят за краткосрочна перспектива – прогнозите показват, че бирата ще остане важен продукт за потребителите и че търсенето на висококачествен малц ще продължи да расте.

В Soufflet Malt предвиждаме значителни стратегически възможности за развитие. Индустрията се развива, потребителските предпочитания се променят, а пивоварите диверсифицират своето портфолио, основите за дългосрочно развитие остават силни. Тези инвестиции са насочени към бъдещето – към осигуряване на необходимия капацитет, технологии и стандарти за качество, с които да подкрепяме пивоварите през следващите десетилетия.

- България е сред традиционните производители на качествен ечемик. Как оценявате потенциала на страната като част от европейската и световната верига за производство на пивоварен малц?

- България има отличен потенциал. Страната съчетава благоприятни агроклиматични условия за отглеждане, опитни земеделски производители и капацитет да произвежда висококачествен ечемик в значителни количества. Това са ключови фактори за пивоварната индустрия, където постоянството и качеството са от съществено значение.

Допълнително предимство са близките ни взаимоотношения със земеделските производители. Вече работим директно с фермерите и по този начин изграждаме по-къса и по-прозрачна верига на доставки с по-голям контрол върху качеството, постоянството и сигурността на доставките. Това ни позволява да подобрим проследимостта, да засилим агрономическата подкрепа и да осигурим още по-високо качество за нашите клиенти. Този модел на директно партньорство носи ползи за всички – фермерите, пивоварите и в крайна сметка потребителите.

- Кои са най-важните тенденции, които в момента променят световната пивоварна индустрия, и как те влияят върху производителите на малц?

- Една от най-значимите тенденции е диверсификацията – разширяването на портфолиото отвъд традиционните категории бира. Наблюдаваме силен ръст при нискоалкохолните и безалкохолните бири, както и нарастващо потребителско търсене на премиум продукти, нови вкусови и по-разнообразни потребителски изживявания.

Няколко фактора движат тази промяна – променящият се начин на живот, предпочитанията на по-младите поколения и по-строгите регулации, свързани с употребата на алкохол и шофирането. Същата тенденция виждаме и в разговорите си с много от нашите клиенти в България и по света – сегментът на нискоалкохолните и безалкохолните продукти расте.

За Soufflet Malt това означава адаптиране към новите изисквания на пивоварството, като същевременно гарантираме ефективност и стабилно качество при големи производствени обеми. Трябва да разработваме малцове, които осигуряват отличен вкус, аромат и технологични характеристики, като същевременно помагаме на пивоварите и други производители да създават иновативни продукти, отговарящи на променящите се потребителски очаквания.

- Новият завод на Soufflet Malt в Плевен е част от стратегията на компанията за изграждане на регионален център за доставки за Югоизточна Европа. Какъв е мащабът и значението на проекта?

- Малцовият завод в Плевен представлява една от най-значимите инвестиции в българския агрохранителен сектор и ключова стъпка към позиционирането на България като регионален център за производство и доставки. С годишен капацитет от приблизително 60 000 тона той ще бъде един от най-модерните малцови завод в региона.

Предприятието е оборудвано с най-съвременните технологии и модерни системи за автоматизация, които осигуряват висока оперативна ефективност, стабилно качество, намалено въздействие върху околната среда, както и гъвкавост за реагиране спрямо променящото се търсене на клиентите. То е проектирано с използване на най-новите технологии в малцовата индустрия.

Въздействието му се простира далеч отвъд самото предприятие. Очакваме да изкупуваме между 70 000 и 80 000 тона ечемик годишно от фермери, разположени в сравнително близък радиус около завода. Това създава нови възможности за българското земеделие, укрепва местните вериги за доставки и утвърждава България като важен център за пивоварната индустрия. Това не е просто локална инвестиция, а стратегическа платформа за растеж в Югоизточна Европа.

- Все повече се говори за устойчиво производство – от полето до чашата. Как Soufflet Malt работи със земеделските производители, за да гарантира качество, проследимост и по-нисък въглероден отпечатък?

- Устойчивостта започва от полето, защото именно там се създава качеството и сигурността на бъдещата верига за доставки. В Soufflet Malt работим в тясно сътрудничество с фермерите, за да насърчаваме устойчиви и регенеративни земеделски практики, които помагат за опазване на почвеното здраве, подобряване на биоразнообразието и намаляване на емисиите на парникови газове.

Нашите агрономически екипи предоставят експертиза и практическа подкрепа на фермерите при въвеждането на по-устойчиви земеделски методи, като същевременно запазват продуктивността и качеството. Това включва и достъп до високопроизводителни и висококачествени, патентовани сортове семена от ечемик, адаптирани към местните условия. Също така поставяме силен акцент върху проследимостта, което дава на пивоварите по-голяма видимост относно произхода на техните суровини.

Като работим директно с фермерите и изграждаме по-пряка верига на доставки, намаляваме ненужния транспорт, подобряваме ефективността и създаваме по-прозрачен и устойчив модел на земеделско производство. Това е модел, който създава стойност по цялата верига – от фермерите и пивоварите до крайните потребители.

- Кои качества отличават наистина висококачествения пивоварен малц и как той влияе върху крайния вкус и аромат на бирата?

- Качеството на малца е основата на крайния продукт, защото той директно влияе върху вкуса, аромата и ефективността на пивоварния процес. Пивоварите разчитат на малц със стабилни характеристики от партида до партида, който гарантира постоянен вкус, аромат, цвят и оптимална ефективност при производството на бира.

Клиентите избират Soufflet Malt, защото знаят, че могат да разчитат както на качеството на нашия продукт, така и на надеждността на доставките ни. Доставянето на висококачествен малц навреме, всеки път, е също толкова важно, колкото и покриването на техническите изисквания.

В България сме особено горди с новата ни работа със сортове пролетен ечемик, които се засяват в края на есента. Този сорт предлага отлични характеристики за малцово производство и ни помага да произвеждаме малц, който отговаря на най-високите стандарти в пивоварната индустрия. В комбинация с модерни технологии, съвременно оборудване и строг контрол на качеството, това ни позволява постоянно да доставяме отлични продукти на нашите клиенти.

- След като Soufflet Malt вече е световен лидер в сектора, кои са следващите стратегически приоритети на компанията?

- Стратегията ни MALTiply 2030 се фокусира върху растеж, иновации, устойчивост и оперативна ефективност, за да развием пълния потенциал на малца и да създаваме стойност от полето до първия вкус.

Водени от амбицията да развиваме концепцията „Malt at Every Moment of the Day“, нашата стратегия цели да разширим ролята на малца отвъд традиционните му приложения в бирата и уискито към нови области, включително зърнени закуски, топли и безалкохолни напитки, снаксове и иновативни вкусови решения в спиртните напитки.

Устойчивостта остава един от ключовите стълбове в нашия бизнес в България. Приоритетите ни включват намаляване на екологичния отпечатък, повишаване на оперативната ефективност, инвестиции във възобновяеми енергийни решения като соларна енергия и подкрепа за устойчиво земеделие по цялата верига на доставки.

В същото време оставаме фокусирани върху това, което е най-важно за клиентите: качество, надеждност и иновации. Целта е да създаваме стойност по цялата верига – от полето до първия вкус – и да гарантираме дългосрочен успех за нашите партньори и клиенти.

- Какви нови инвестиции предвижда Soufflet Malt в България?

- България е стратегически пазар за Soufflet Malt и ангажиментът към страната е дългосрочен – не само заради нейния земеделски потенциал, но и заради ключовата й роля в регионалната мрежа за доставки.

След инвестицията в малцовия завод в Плевен продължаваме да разглеждаме допълнителни възможности за развитие, които могат да укрепят нашите операции, да подкрепят българското земеделие и допълнително да подобрят устойчивостта на бизнеса.

С обща инвестиция от приблизително 65 млн. евро в България изграждаме платформа за бъдещ растеж, която създава стойност за фермерите, служителите, клиентите и местните общности.