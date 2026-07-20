Български хотели заслужиха световно признание от Michelin

Девет български хотела получиха престижно международно признание, след като бяха включени в MICHELIN Guide Hotels. Четири от тях заслужиха и по един MICHELIN Key - хотелския еквивалент на прочутите звезди за ресторанти. Министърът на туризма д-р Илин Димитров отличи техните представители за високото качество на услугите и приноса им към утвърждаването на България като привлекателна туристическа дестинация.

„Гордея се, че България има девет хотела в селекцията на Michelin, четири от които са отличени с MICHELIN Key. Този успех е постигнат благодарение на вашата работа, без намеса и подкрепа от държавата, и именно затова е толкова ценен“, заяви министър Димитров.

Той подчерта, че добрите примери в туризма трябва да бъдат показвани, а успехът на хората и компаниите зад тях не бива да остава анонимен.

В MICHELIN Guide Hotels са включени Junó Hotel Sofia, InterContinental Sofia, Kashmir Wellness & Spa Hotel във Велинград, AYA Estate Relais & Châteaux край Мелник, Sense Hotel Sofia, Oborishte 63, The Art Boutique Hotel, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko, Thracian Cliffs Golf & Beach Resort и Blu Bay Hotel Sozopol.

Първите четири хотела в селекцията са получили и по един MICHELIN Key. Отличието се присъжда на места, които предлагат не просто луксозно настаняване, а запомнящо се преживяване, собствен облик и последователно високо качество.

Представителите на хотелите обясниха, че подборът на Michelin се извършва независимо и без предварително предупреждение. Инспекторите посещават обектите като обикновени гости, без ръководството и персоналът да знаят кога и от кого ще бъдат оценявани.

Сред основните изисквания са характерът на хотела, качеството на обслужването, постоянството в предлагания продукт и връзката му с мястото, в което се намира. Това означава, че не е достатъчно един хотел да бъде скъп или луксозен. Той трябва да има разпознаваема атмосфера и да оставя у гостите усещане за конкретната дестинация.

Тъкмо разнообразието прави българското присъствие в селекцията особено ценно. Сред отличените има градски хотели в центъра на София, спа комплекс във Велинград, бутиково място сред лозята край Мелник, планински хотел в Банско и обекти по Черноморието.

„Трябва да разкажем историите на тези хотели и да покажем какво стои зад успеха им. Така можем да насърчим повече представители на сектора да инвестират в качество, характер и преживяване и да увеличим броя на българските обекти, разпознати на световно ниво“, каза още Илин Димитров.

По думите му признанието не е важно само за конкретните хотели. Попадането им в международния пътеводител насочва вниманието и към градовете и районите, които те представят, и може да привлече нови туристи към България.

Хотелиерите от своя страна поискаха по-активна обща работа между бизнеса, общините, медиите и държавните институции. Според тях качественият туристически продукт трябва да бъде представян много по-настойчиво на външните пазари.

Министерството на туризма ще използва собствените си комуникационни канали и предстоящите международни туристически събития, за да популяризира отличените хотели и дестинациите около тях.

Целта е успехът на деветте обекта да се превърне в реклама за цялата страна и да даде пример на останалите в сектора, че международното признание идва не само със скъпа база, а с постоянство, внимание към госта и собствена история.