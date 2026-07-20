Банка ДСК спечели престижно международно отличие

Банка ДСК беше обявена за „Най-добра банка за банкиране на дребно в България“ за 2026 г. от международното финансово издание Euromoney. Отличието идва след година на ускорена дигитализация, силни позиции при потребителските и ипотечните кредити и въвеждане на нови услуги с изкуствен интелект. Група ОТП, част от която е Банка ДСК, получи и наградата за най-добра банка на дребно в Централна и Източна Европа.

Близо 175 000 потребителски кредита за година

През 2025 г. Банка ДСК е отпуснала близо 175 000 потребителски кредита. Това означава средно около 90 кредита през всеки работен час, съобщиха от финансовата институция.

До края на миналата година 55% от потребителските кредити вече са били отпускани изцяло по дигитален път. Общо 85% от онлайн заявленията са били подавани чрез мобилното приложение DSK Mobile, въпреки че услугата стартира публично едва през юни 2025 г.

Според банката резултатите са част от стремежа клиентите да получават по-бързо и удобно обслужване, без да е необходимо да посещават банков офис за всяка операция.

Банка ДСК е запазила и водещата си позиция при жилищното кредитиране. Всеки трети нов ипотечен кредит в България през изминалата година е бил отпуснат от нея.

Одобрение за жилищен кредит за по-малко от пет дни

Важна роля за дигитализирането на ипотечното кредитиране има платформата DSK Home. Тя събира на едно място търсенето на жилище, кандидатстването за финансиране и обмена на необходимите документи.

Платформата има над 200 000 потребители месечно, а времето за одобрение на ипотечен кредит може да бъде под пет дни.

Целта е купувачите да получат повече яснота за целия процес и да не губят време в многократно посещение на офиси и размяна на документи на хартия.

Половин милион души използват DSK Mobile

Мобилното приложение DSK Mobile се превърна в един от основните двигатели на дигиталната промяна в банката.

Само шест месеца след официалното му представяне броят на активните потребители е надхвърлил 500 000. От Банка ДСК посочват, че през 2025 г. това е било най-бързо растящото и най-сваляното банково приложение в страната.

Средният му рейтинг в App Store и Google Play е 4,7. Приложението позволява управление на сметки и карти, извършване на плащания, кандидатстване за кредити и използване на други банкови услуги през телефон.

Функционалностите продължават да бъдат надграждани, като банката поставя акцент върху по-лесната навигация и достъпа до най-често използваните услуги.

Изкуственият интелект отговорил на 373 000 съобщения

Сред новите решения е първият у нас банков асистент, базиран на генеративен изкуствен интелект и работещ без предварително зададен ограничен набор от отговори.

Той е достъпен както за клиенти на Банка ДСК, така и за хора, които не използват нейните услуги. Асистентът разполага с банков контекст и може да води естествен разговор, като предоставя отговор средно за по-малко от десет секунди.

Само през 2025 г. системата е обработила над 373 000 съобщения от повече от 132 000 активни потребители. Според данните на банката 90% от оценените разговори са получили положителна обратна връзка.

Асистентът вече е достъпен в сайта на банката, DSK Direct, DSK Smart и DSK Mobile.

„Това отличие е признание за последователната ни стратегия, като целта ни е не просто да дигитализираме банкирането, а да създаваме изцяло ново клиентско изживяване - по-бързо, персонализирано и интуитивно“, заяви Славейко Славейков, член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно“ в Банка ДСК.

По думите му банката се развива като високотехнологична компания с банков лиценз, в която данните, иновациите и изкуственият интелект работят в полза на клиента „тук и сега“.

Славейков подчерта, че развитието на дигиталните услуги няма да бъде за сметка на личното обслужване в банковите офиси.

Наградите Euromoney Awards for Excellence се връчват повече от 30 години и са сред най-разпознаваемите международни отличия във финансовия сектор. При оценяването се вземат предвид резултатите на банките, развитието на дигиталните услуги, иновациите и качеството на обслужване на клиентите.